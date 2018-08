Inter | buon clima nella squadra | primo allenamento per Vrsaljko… aspettando il colpo ...

Tutto può succedere 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : buoni gli ascolti - ma c'è l'Interesse giusto? : La famiglia Ferraro questa sera saluterà il grande pubblico di Rai1 con il finale della terza stagione, ci sarà un seguito oppure no alla luce degli ultimi ascolti?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:38:00 GMT)

Buon compleanno - Andy Warhol! Sai che il mio sogno è essere Intervistato da Magalli? : Ciao Andy – mi rivolgo a te come se fossi ancora vivo -, oggi fai 90 anni, ci pensi? Meglio non pensarci, tu che ami la bellezza o odi la morte, come fai a sopportare questo fenomeno che si chiama decrepitezza? Comunque per rincuorarti voglio dirti che ho una zia di 97 anni ancora arzilla e spumeggiante, si chiama Marcella, vorrei fartela conoscere, è un peperino, ti piacerebbe, ne sono certo. Ho un’idea Andy, mi piacerebbe filmare ...

Inter - ag. Politano : 'Farà una buona stagione. Modric? c'è una possibilità che arrivi' : Davide Lippi , agente tra gli altri di Matteo Politano , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter. SU MODRIC - 'Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del ...

STATO-MAFIA/ I buoni motivi per pubblicare su Internet motivazioni e sentenze : Senza poter leggere le motivazioni integrali delle sentenze (come quella sulla cd. trattativa STATO-MAFIA) qualcuno avrà il monopolio della verità. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:06:00 GMT)STATO-MAFIA/ La storia passa, resta l'idea folle di governare l'Italia con le toghe, di S. SechiSTATO-MAFIA/ Violante: se "trattativa" c'è stata ne ero all'oscuro, ecco perché

Inter - c'è ancora un punto di domanda - ma Spalletti può contare su un buon biglietto da visita : La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita. 'È l'Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono ...

Inter - terza gara senza vittorie - ma Spalletti non perde il buon umore : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Ha urlato, si è sbracciato, ha costantemente richiamato i suoi all'ordine. Era una partita vera, e alla fine, anche se è arrivata la terza uscita ...

Buoni pasto a rischio per i dipendenti pubblici : Interviene Giulia Bongiorno : La querelle sui Buoni pasto [VIDEO]inutilizzabili continua a interessare migliaia di persone e a tenere banco anche in questo periodo estivo nel quale molti dovrebbero essere in ferie. Dopo l'intervento dei sindacati, come mettono in evidenza i principali quotidiani nazionali, tra cui il Sole24Ore, è intervenuto anche il Governo per bocca del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, che ha definito intollerabile questa ...

Buoni pasto - sul caos Qui! Interviene il ministero : MILANO - La crisi dei Buoni pasto Qui! agita i lavoratori, in gran parte della Pubblica amministrazione, che si ritrovano nel portafoglio i blocchetti di ticket non più utilizzabili. La società ...

Inter - buone notizie su Pasquale Carlino : "Ogni giorno piccoli miglioramenti" : "Ottime notizie, sempre più confortanti. Pasquale ha iniziato a rispondere positivamente e con piccoli gesti alle prime prove di risveglio dai medicinali sedativi". Pasquale Carlino sta meglio: le ...

L'agente Moggi : 'Ronaldo va alla Juve senza dubbi. Inter buon mercato - il Napoli non può permettersi un big' : Ronaldo rappresenta il Real Madrid ed è il più grande giocatore al mondo. Se la trattativa è stata esposta in questo modo non vedo come si possa tornare indietro. Credo che l'attesa sia solamente ...

Internet Day - Inguscio (CNR) : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona salute” : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona salute, tra i primi posti nell’Unione Europea e a livello mondiale“: il dato emerge anche “dai recenti risultati nell’assegnazione dei fondi europei alla ricerca, dove le nostre ricercatrici e ricercatori si classificano sempre tra i primi posti, nonostante i gap strutturali in termini di percentuale di laureati e ricercatori e di investimenti per la ricerca, e ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [InterVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'Interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'Interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"