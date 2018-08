Inter | Ausilio | ' Modric? Siamo qui per la partita' e sorride

Inter - sogno Modric : il piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti : 'Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro'. I toni perentori del presidente del Real Madrid , Florentino Perez , non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a ...

Inter - eclissi di Modric : Ausilio in realtà sta perdendo le speranze : 'eclissi di Luka'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Modric e l'Inter: 'Il croato blocca tutte le altre trattative dell'Inter. Ausilio sta perdendo le speranze e studia alternative'.

Clamoroso Inter - Ausilio tenta il colpo-shock : contatto con Modric - tutti i dettagli : Luka Modric è finito nel mirino dell’Inter, per rispondere al colpo Cristiano Ronaldo, Ausilio le proverà tutte per portare a Milano il croato L’Inter sogna un grande centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo di Vrsaljko manca solo il centrocampista a completare la rosa nerazzurra e sarà un innesto super, non certo un uomo di secondo piano. Il nome di Vidal è notoriamente in orbita Inter da ...

Inter scatenata sul mercato - dopo Vrsaljko si tratta per Vidal : Rummenigge e Ausilio a colloquio : Rummenigge e Ausilio a colloquio per trattare Vidal, il cileno più vicino all’Inter o no? Le ultimissime dopo il colpo di mercato arrivato in serata, in cui l’Inter si è accaparrato Vrsaljko, tocca alla trattativa per la cessione di Arturo Vidal dal Bayern Monaco entrare nel vivo. È notizia delle ultime ore l’incontro tra Rummenigge ed Ausilio per trattare il cileno. L’affare appare complicato, ma le parti sembrano ...

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Inter - spiraglio Rafinha : Valverde non lo considera - Ausilio spera nel prestito (RUMORS) : Il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara è stato indubbiamente uno degli assoluti protagonisti della passata stagione dell'Inter. Grazie alle prestazioni del calciatore, arrivato con la formula del prestito dal Barcellona, i nerazzurri sono riusciti a conquistare la qualificazione alla tanto osannata Champions League, dopo ben sette stagioni di assenza assoluta. L'Inter al termine della stagione poteva riscattare Rafinha [VIDEO] ma, per via ...

Inter - l'ultima richiesta di Spalletti ad Ausilio é Vidal (RUMORS) : L'Inter sembra tornare a muoversi con forza in questa sessione di Calciomercato andando a completare la rosa [VIDEO] a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, seguendo le sue indicazioni. L'allenatore nerazzurro ha avuto una cena con la dirigenza giovedì sera, dopo il sorteggio dei calendari, in cui ha ribadito le proprie richieste. Una sembra in procinto di essere accontentata. E' ad un passo, infatti, l'acquisto del terzino croato, Sime ...

Vidal all’Inter? / Ultimi notizie : Ausilio controlla l’affare. Spalletti : servono doppi ruoli : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: Ausilio monitora il centrale del Bayern Monaco in attesa di sviluppi, mentre Spalletti apre all'arrivo del cileno a Milano.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Pazza Inter - nasce una squadra da sogno : le prossime mosse di Ausilio… è tutto nelle sue mani! : L’Inter sta costruendo una corazzata capace di dar fastidio alla Juventus in chiave scudetto, prima però vanno inseriti gli ultimi tasselli L’Inter sogna e con essa i suoi tifosi. La campagna abbonamenti nerazzurra sta letteralmente volando, sintomo della fiducia enorme che i tifosi ripongono nella società ed in Spalletti. D’altra parte, la squadra che sta venendo fuori dal mercato è davvero eccellente, ma come noto, le ...

Inter - blitz di Ausilio : pronto il colpo Vidal (RUMORS) : L'Inter ritorna a muoversi concretamente sul mercato. Decisivo il summit in Cina della dirigenza, con il direttore sportivo, Piero Ausilio che ha incontrato i vertici di Suning, su tutti il patron, Jindong Zhang, per condividere le mosse da attuare e mettere le mani sulle ultime pedine da regalare al tecnico, Luciano Spalletti. Ormai è noto che la rosa nerazzurra necessita di un un terzino destro, un centrocampista da affiancare a Marcelo ...

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie : Ausilio fa tappa a Monaco - trattativa per il cileno? : Arturo Vidal potrebbe essere nel mirino dell'Inter per questa sessione di calciomercato: il cileno è sul calciomercato e lascerà il Bayern Monaco, i nerazzurri sono pronti a trattare(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Calciomercato Inter - succede di tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

Inter - Ausilio e Gardini da Suning : Vrsaljko resta in prima fila : Il mercato rimane in stand by, ma le strategie in entrata non cambiano e la dirigenza vola in Cina. L'Inter aspetta di piazzare il colpo numero 6 della stagione, già individuato nel terzino destro, e ...

Inter - ultimatum all'Atletico : Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko entro il fine settimana : L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid. ' All'Inter c'è fiducia e l'operazione è considerata molto aperta e 'calda'. La volontà è quella di regalare in ...