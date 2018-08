Inter | accordo trovato per Keita | le cifre

KEITA ALL'Inter / Ultime notizie : definito l'accordo col Monaco - affare slegato da Candreva : KEITA ALL'INTER, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire solo i dettagli della formula che è slegata da uno scambio con Candreva.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Keita all'Inter/ Ultime notizie : accordo col Monaco a un passo - da definire la formula : Keita all'Inter, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire la formula che potrebbe comprendere lo scambio con Candreva oppure no.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Inter - nuovo accordo con l'Uefa : a oggi nessun big fuori dalla lista Champions : Come si legge sul Corriere dello Sport , merito del lavoro fatto negli scorsi mesi e dell' accordo che i dirigenti di corso Vittorio Emanuele hanno trovato a metà luglio con l'Uefa al termine di una ...

Inter - arriva Keita in prestito oneroso : accordo! : 'Accordo per Keita Baldé all'Inter in prestito oneroso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Keita ha l'accordo coi nerazzurri e c'è anche il via libera del Monaco. Ma Candreva per ora non è convinto'.

Keita all'Inter?/ Ultime notizie : accordo col Monaco vicino - si può chiudere anche senza pedina di scambio : Keita all'Inter? Ultime notizie: accordo vicino con il Monaco, sarà prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. L'affare di calciomercato si può chiudere senza pedna di scambio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Keita all'Inter? / Ultime notizie : accordo ad un passo col Monaco : 30 milioni per il boom di mercato! : Scambio tra Keita e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Inter boom : ecco Keita! Accordo ad un passo per 30 milioni : Più che Mister X, Mister K. È Keita Baldé il colpo a sorpresa della fine del mercato Interista. Abbiamo detto fine, ma potrebbe non essere finita: l'ex laziale è tutto fuorché un'alternativa a Modric, ...

Colpo a sorpresa dell’Inter : acquistato Keita - accordo ad un passo con il Monaco : CALCIOMERCATO INTER- Colpo a sorpresa dei nerazzurri che stanno per chiudere per il forte attaccante, ex Lazio, Keita Balde. Con il Monaco affare quasi chiuso con la base di un prestito con diritto di riscatto. L’acquisto di Keita consentirà all’Inter di poter completare il reparto offensivo: con l’ex Lazio, Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva, Politano l’attacco è stellare ed i tifosi possono ...

Colpo a sopresa dell’Inter : acquistato Keita - accordo ad un passo con il Monaco : CALCIOMERCATO INTER- Colpo a sorpresa dei nerazzurri che stanno per chiudere per il forte attaccante, ex Lazio, Keita Balde. Con il Monaco affare quasi chiuso con la base di un prestito con diritto di riscatto. L’acquisto di Keita consentirà all’Inter di poter completare il reparto offensivo: con l’ex Lazio, Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva, Politano l’attacco è stellare ed i tifosi possono ...

L'Inter piomba su Keita : accordo vicino col Monaco : Effetto Modric sull'Europa: un giro che stuzzica L'Inter super attacco - Sulla Gazzetta dello Sport di domani troverete tutti i dettagli di questa trattativa che sta per consegnare a Luciano ...

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...

Inter - salta Vidal : il cileno ha raggiunto l’accordo con il Barcellona - i nerazzurri su Darmian : Futuro a sorpresa per il centrocampista Vidal, sembrava fatta con l’Inter poi il ribaltone, il cileno sarà il prossimo calciatore del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli, accordo totale raggiunto sia con il club tedesco che con il calciatore. Niente da fare dunque per l’Inter, i tentennamenti hanno permesso l’inserimento del Barcellona, adesso i nerazzurri proveranno l’assalto ...

Inter - salta Vidal : il cileno ha raggiunto l’accordo con il Barcellona : Futuro a sorpresa per il centrocampista Vidal, sembrava fatta con l’Inter poi il ribaltone, il cileno sarà il prossimo calciatore del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli, accordo totale raggiunto sia con il club tedesco che con il calciatore. Niente da fare dunque per l’Inter, i tentennamenti hanno permesso l’inserimento del Barcellona, adesso i nerazzurri proveranno l’assalto ...

Tragedia sul raccordo - Interviene Ghinelli : 'Quella strada è una trappola pericolosissima. Andremo a Roma per il raddoppio' : Ieri si è consumata la Tragedia di Roberta Basagni , 54enne di Viciomaggio che è deceduta in un incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle, mentre stava rientrando a casa. E, partendo ...