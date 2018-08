Inter a Madrid | domani sera in diretta Sky l' ultimo test pre-campionato

Blastingnews

(Di venerdì 10 agosto 2018) L'alza ulteriormente l'asticella e, per l'ultima amichevole dell'estate 2018, affrontera' l'Atleticonella tana dei Colchoneros, allo stadio Wanda Metropolitano. Il match si disputa, calcio d'inizio alle ore 21.05 circa. Anche l'pre-degli uomini di Luciano Spalletti verra' trasmesso inTV come tutte le gare disputate dai nerazzurri VIDEO in questo scorcio iniziale e non ancora ufficiale della stagione. La partita, valida per l'national Champions Cup, andra' in onda su Sky Sport ICC, canale 208 della piattaforma. In streaming, Atleticosara' visibile per gli abbonati su Sky Go. Nainggolan ancora ai box Non sara' della partita Radja Nainggolan. Il belga sta proseguendo il recupero dopo la distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata nel corso della seconda amichevole estiva dell'sul campo ...