Insatiable | la serie tv che Change org ha chiesto di cancellare

(Di venerdì 10 agosto 2018) Non accade tutti i giorni che su.org una petizione raccolga oltre 120mila firme per far chiudere unatv ancora prima della sua messa in onda: è infatti bastata la diffusione del trailer diper scatenare il finimondo. Ciononostante Netfllix, convinta della sua scelta di produrre la, ha rilasciato il 10 agosto le dodici puntate della prima stagione della tanto discussatv. Protagonista dellaè Patty (Debby Ryan), una liceale sovrappeso vittima di bullismo proprio a causa del suo aspetto esteriore. Il rapporto della ragazza con il cibo è totalmente sbagliato: Patty si abbuffa per colmare il vuoto che ha dentro (“Mentre le mie compagne di classe erano in giro a perdere la verginità, io ero a casa a riempire un altro buco”) e mangiare è il suo unico modo per fuggire dalla realtà. Per un caso sfortunato (o fortunato, dipende dai punti di vista) Patty ...