ilfattoquotidiano

: Inquinamento, in Nuova Zelanda stop ai sacchetti di plastica entro l’anno - TutteLeNotizie : Inquinamento, in Nuova Zelanda stop ai sacchetti di plastica entro l’anno - Cascavel47 : Inquinamento, in Nuova Zelanda stop ai sacchetti di plastica entro l’anno - Sostenibile : Plastica: nuova ricerca scopre emissioni gas serra da detriti esposti a sole e aria #plastica #inquinamento… -

(Di venerdì 10 agosto 2018)l’anno laabolirà l’uso deidiusa e getta. L’ha annunciato venerdì la prima ministra Jacinda Ardern: il piano è stato approvato dal governo neozelandese ed entrerà in vigore nei prossimi 6 mesi. Si tratta di una decisione importante messa in atto per ridurre l’e preservare il prezioso ambiente costiero e marino. Il Paese attualmente registra uno dei più alti tassi di produzione di rifiuti urbani pro capite al mondo: quasi 154 buste dia persona ogni anno. “Un passo significativo per poter gestire meglio il nostro ambiente e salvaguardare la reputazione pulita e verde della” ha affermato al riguardo la premier Ardern che spiega anche che la loro abolizione procederà in modo graduale. Le due principali catene di supermercati del Paese avevano già annunciato che avrebbero eliminato ...