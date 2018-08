Inquinamento atmosferico | ecco quante sigarette sono “costretti a fumare” i turisti in

meteoweb.eu

: RT @ItaSIF: La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo @EBRD ha emesso un #greenbond per il #retail: focus su #efficienza energeti… - RossellaSobrero : RT @ItaSIF: La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo @EBRD ha emesso un #greenbond per il #retail: focus su #efficienza energeti… - ItaSIF : La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo @EBRD ha emesso un #greenbond per il #retail: focus su… - lupi79omega : È una tranquilla notte di Regime. Le guerresono tutte lontane. Oggi ci sono stati soltanto sette omicidi, tre per s… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Le vacanze dovrebbero essere un momento per rilassarsi e ricaricare le batterie, invece iavvisati del fatto che trascorrere un lungo weekend in una delle 10 città europee più importanti ma anche più inquinate potrebbe avere lo stesso effetto sulla salute di 1-4. A questi risultati si è giunti dall’analisi di diverse fonti. Il parallelo tra l’e il fumo dellesi basa sulla metodologia di Berkeley Heart, incentrata sulle polveri sottili. Mentre i dati mensilifacili da trovare, questa è la prima volta, secondo l’ONG Transport & Environment (T&E), autrice dello studio, che le statistiche del turismo e i dati sulla qualità dell’aria in tempo realestati combinati per avvisare isui rischi che potrebbero correre in questa estate 2018. Jens Müller, coordinatore di T&E, afferma: “Quando l’...