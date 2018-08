Inondazioni nel sud della Francia | un disperso e 1600 persone evacuate

Francia : Inondazioni nel sud - disperso un turista tedesco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

India : almeno 49 morti per piogge e Inondazioni nel nord : almeno 49 persone sono morte per le forti piogge e le inondazioni che hanno colpito il nord dell’India con conseguenze per circa 300mila residenti, in particolare nello Stato dell’Uttar Pradesh. Le precipitazioni, sostenute dai monsoni, hanno causato anche 42 feriti e distrutto o danneggiato decine di edifici. L'articolo India: almeno 49 morti per piogge e inondazioni nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.