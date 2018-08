Ingegnere informatico nel “sogno” della Silicon Valley a 29 anni | “Se avessi le stesse

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) “A volte ci vogliono dieciper arrivare all’anno che ti cambia la vita”. Jacopo Daeli ha già avvisato il suo tatuatore a San Francisco dove andrà a farsi il dodicesimo tattoo. Si inciderà “2017”, l’anno in cui è entrato nel cuorein California per lavorare come Lead Software Engineer a GoDaddy, il registrar di nomi di domini per siti internet più grande al mondo. Un cervello che scalpita e un paese che più che punto d’arrivo è una rampa di lancio? La storia di Jacopo Daeli non è proprio la solita. Jacopo è partito da Daverio, un paesino di 3000 anime a sud di Varese e a 29è arrivato in un’azienda leader con oltre 17 milioni di clienti. Ma non è scappato dall’Italia, non le ha voltato le spalle con rabbia. Solo, ha fatto i conti con i propri sogni. “Vuoi fare l’avvocato? In Italia hai migliaia di opportunità e guadagni bene. Vuoi fare l’...