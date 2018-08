Incidente sulla Bussentina | auto contro moto | centauro ferito

Incidente sulla A14 - Bologna - esplosioni a catena. Crolla un ponte - VIDEO : Si è consumata poche ore fa sulla A14, nel tratto del raccordo di Borgo Panigale, una vera e propria tragedia. Un Incidente con conseguenze gravissime ha bloccato il tratto in entrambi i sensi di marcia, con un bilancio attuale di due morti e oltre 60 feriti. Le informazioni, tuttavia, al momento sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento. In frantumi i vetri delle abitazioni. Un'autocisterna che trasportava materiali infiammabili ...

Due persone sono morte in un Incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.