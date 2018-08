In Rete gira un nuovo tentativo di truffa a nome di Poste Italiane

Dazi - Rete e hi-tech per aggirare Trump : di Vittoria Vimercati Aiutare le imprese a schivare i Dazi, legalmente, con la tecnologia. E' la sfida raccolta da Opportunity Network , la piattaforma che mette in connessione 20mila amministratori ...

Dazi : Rete e hi-tech per aggirare Trump - la sfida di Opportunity Network : Il percorso iniziato da Pallas nel 2014 sta iniziando a dare i suoi frutti, maturati proprio negli ultimi mesi: sarà un po' anche merito della politica commerciale di Donald Trump, ma il valore del ...

L'OVEST SELVAGGIO/ Su Rete 4 il film western girato negli Studios di Hollywood (oggi - 1 luglio 2018) : L'OVEST SELVAGGIO, Rete 4: nel pomeriggio va in onda il film western diretto da Harmon Jones nel 1956. Nel cast troviamo Dale Robertson, Mara Corday e Jock Mahoney. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Roma - Tor di Valle : la Rete dei prof per aggirare vincoli e ricorsi : C'era il circolo della politica ma c'era pure una lobby di professori universitari, alcuni dei quali con un certo curriculum alle spalle, ad aiutare il costruttore Luca Parnasi a completare la ...

LE GIRAFFE - Rete 4/ Curiosità e trama del film con Sabrina Ferilli (oggi - 24 giugno 2018) : Le GIRAFFE, RETE 4: nel pomeriggio in onda il film di Claudio Bonivento con nel cast Sabrina Ferilli, Alessandro Di Carlo e Paola Tiziana Cruciani. (oggi, 24 giugno 2018)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:13:00 GMT)

In Rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

