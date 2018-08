In Canada si sono radunati in conferenza i terrapiattisti

Canada - SPARATORIA A FREDERICTON : 4 MORTI/ Ultime notizie - due sono poliziotti : arrestato un uomo : SPARATORIA in CANADA: 4 MORTI a FREDERICTON. Ultime notizie, la polizia: “Non uscite dalle vostre abitazioni”. Nuovo scontro a fuoco verificatosi nelle scorse ore in Nord America(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Sparatoria in Canada : quattro morti - due sono poliziotti. Arrestato un sospetto : 15:41 - È confermato che sono 4 i morti della Sparatoria avvenuta questa mattina sulla Brookside Drive a Fredericton, due delle vittime sono poliziotti. Nessun nome è stato diffuso, "questo è un momento difficile per le famiglie" si legge nell'ultimo tweet diffuso dalla polizia. "Forniremo maggiori informazioni quando possiamo". Sul movente della Sparatoria ancora nulla trapela dai canali ufficiali.Of the four people killed in this ...

Canada - sparatoria in strada : 4 morti - due sono agenti. La polizia : «Restate in casa» : Almeno quattro persone sono morte in una sparatoria in Canada. Lo riporta Skynews citando la polizia che ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa». Per la...

Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton - in Canada : Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton, il capoluogo della provincia canadese del New Brunswick. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma la polizia ha detto che è successo intorno alle 8 di mattina (le 13 in The post Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton, in Canada appeared first on Il Post.

Trattato Ue-Canada - a essere contrari al Ceta non sono solo i sovranisti : Si torna a parlare di Ceta, il Trattato di libero scambio tra Ue e Canada, perché il processo di ratifica entra in un momento delicato. Il Presidente austriaco, ed ex leader dei Verdi, Alexander van der Bellen due giorni fa si è rifiutato di ratificare l’adozione del Trattato da parte del Parlamento, bloccandola fino alla decisione della Corte Ue sulla compatibilità della clausola Ics (Investment Court System), ossia l’arbitraggio sugli ...

CETA - Coldiretti : le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore : “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA), ...

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON Canada LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Beppe Grillo sulle carceri/ “Le prigioni vanno azzerate - sono solo un business. Imitiamo il Canada" : Beppe Grillo sulle carceri: “vanno azzerate, non servono a nulla, sono solo un business. Imitiamo il Canada". Nuove parole che faranno discutere da parte del fondatore del M5s(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Tre youtuber sono morti cadendo da una cascata in Canada : I tre youtuber stavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon, nella regione British Columbia in Canada quando sono stati risucchiati dalla corrente e sono caduti giùRyker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape, questi i nomi dei professionisti di Youtube che il 3 luglio scorso hanno perso la vita in Canada mentre stavano nuotando nella parte superiore delle cascate Shannon. Secondo la polizia locale di Squamish i tre si erano tuffati ...

Canada. Tragedia alle cascate - morti tre YouTuber : sono precipitati da 30 metri : Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper erano membri di High On Life, un collettivo che pubblica video delle loro avventure di viaggio su Instagram e altri social media. sono stati risucchiati dalla corrente, precipitando dalle cascate Shannon, in Canada.--Tre famosi YouTuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Stando a quanto spiegato dalla polizia ...

Canada. Tragedia alle cascate - morti tre YouTuber : sono precipitati da 30 metri : Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper erano membri di High On Life, un collettivo che pubblica video delle loro avventure di viaggio su Instagram e altri social media. sono stati risucchiati dalla corrente, precipitando dalle cascate Shannon, in Canada.Continua a leggere

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “La macchina è stata performante e sono confidente per il futuro” : Terzo all’arrivo del GP del Canada 2018 (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), Max Verstappen ha concluso degnamente la sua corsa, senza sbavature, con il giro più veloce della gara ed una consistenza che tanti desideravano da lui. Su una pista non adattissima alle qualità della Red Bull, l’olandese ha espresso il massimo del proprio pacchetto, cogliendo un podio importante per il morale e confermando tutto quello ...

Vettel spezza il dominio di Hamilton - sono 50 in carriera per Seb : 14 anni dopo Micheal Schumacher - la Ferrari si riprende il Canada : Quattordici anni dopo l’ultima vittoria di Schumacher in Canada, Sebastian Vettel riporta sul gradino più alto del podio la Ferrari a Montreal Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

Conte al G7 in Canada 'Sono d accordo con Trump la Russia torni nel G8' : ... 'L'Italia faccia l'Italia', ha detto l'ex-premier, 'l'ultima cosa che possiamo permetterci è presentarsi come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti, la sua politica estera e la sua vocazione ...