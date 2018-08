Imprese | una su dieci è under 35

Imprese femminili - una su dieci è straniera : Teleborsa, - Un'impresa femminile su dieci parla straniero, una "lingua" sempre più diffusa nel panorama imprenditoriale italiano. Sono infatti aumentate in un anno del +3,7% le attività di business ...

Imprese femminili - una su dieci è straniera : Un'impresa femminile su dieci parla straniero, una "lingua" sempre più diffusa nel panorama imprenditoriale italiano. Sono infatti aumentate in un anno del +3,7% le attività di business guidate da ...

Ancora nessuna modifica al codice degli appalti - Imprese edili al collasso Associazioni in stato di agitazione : pronti a scendere in piazza : ... i cui effetti devastanti stanno paralizzando un intero settore, che fino a poco tempo fa era motore trainante dell'economia dell'Isola. L'attuale codice degli appalti, testato e rivisitato in alcuni ...

Dl dignità : Moretti (Pd) - è una sciagura per Imprese e lavoratori : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘Un provvedimento sciagurato, che rappresenta una sostanziale retromarcia per quanto riguarda il sostegno alle imprese e al lavoro. Le misure annunciate dal Governo rischiano di aumentare la precarietà incentivando le aziende a non rinnovare i contratti e a cambiare continuamente i propri dipendenti”. è quanto afferma, in una nota, Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico ...

SUD E RIPRESA/ Dall'assistenza alla crescita - una spinta anche per le Imprese del nord : Il Check Up Mezzogiorno mostra segnali positivi. Per azzerare tutti i gap del Sud è importante puntare sugli investimenti.

Napoli - il Caan rilancia in Tribunale : 'Salvaguardiamo lavoratori e Imprese' : Secondo quanto rende noto l'assessore comunale di Napoli, Enrico Panini, 'il Centro Agro-Alimentare di Napoli con sede a Volla ha depositato presso il Tribunale di Nola il Piano Concordatario della ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez. Una salita durissima - teatro di Imprese epiche. Anche questa volta potrà essere decisiva : Dopo tre anni il Tour de France torna sulle strade del mitico Alpe d’Huez: non “una” scalata qualunque, ma “la” salita per eccellenza, vero e proprio patrimonio della Grande Boucle, icona del panorama delle due ruote a pedali. I corridori la affronteranno domani, giovedì 19 luglio, sul finale della dodicesima tappa della corsa più seguita in tutto il Mondo. Partiamo scomponendo in cifre la salita simbolo delle Alpi: ...

Tira una brutta aria per le Imprese : Tira un'aria sgradevole, per le imprese e per lo sviluppo economico fondato sulla cultura del buon mercato. Dirigismo, nazionalismo, protezionismo da tentazioni di frontiere chiuse, eccessi d'amore per la spesa pubblica assistenziale, ostilità per un euro che, nonostante grandi limiti, ha contribuito in modo determinante alla stabilità dell'Europa e delle nostre economie.I segnali che vengono dalle stanze di governo su lavoro, ...

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e Imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Venezia : da Camera Commercio 1 - 5 mln euro per Imprese dell'area Delta lagunare (3) : (AdnKronos) - In contemporanea ai bandi sulla digital transformation l’ente ha pubblicato l’avviso per la selezione di 70 imprese del territorio Delta lagunare interessate ad azioni di accompagnamento e mentoring sul tema del digitale nell’ambito del progetto congiunto con l’Università Ca’ Foscari.

Venezia : da Camera Commercio 1 - 5 mln euro per Imprese dell'area Delta lagunare (2) : (AdnKronos) - “Gli assi strategici individuati nei bandi sono frutto di un lungo percorso di ascolto e confronto con gli stakeholder e le categorie economiche delle due province al fine di costruire in sinergia un programma promozionale sul territorio trasversale e di ampio spettro, in linea con le

Venezia : da Camera Commercio 1 - 5 mln euro per Imprese dell'area Delta lagunare : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare stanzia 1,5 milioni di risorse a favore di imprese, associazioni e stakeholder del territorio che presenteranno per l’anno 2018 proposte progettuali con ricadute rilevanti sul sistema economico delle due province. Le