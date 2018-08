Iliad | Vodafone e Tim la sfidano con le offerte di Ho mobile e Kena | ricche di giga

VODAFONE sfida TIM - Wind - Tre e Iliad : vantaggiose offerte 'Operator Attack' - Costi e dettagli : VODAFONE sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: vantaggiose offerte 'Operator Attack' VODAFONE sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: vantaggiose offerte 'Operator Attack' - Costi e dettagli Il nuovo mese è iniziato da ...

Rete 5G in Italia con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad? Occhio allo sprint Fastweb - Linkem e OpenFiber in gara : Chi farà la parte del leone nella gara pubblica per la Rete 5G in Italia? Saranno gli storici operatori Vodafone, TIM e Wind Tre a prevalere sul nuovo protagonista del mercato TLC Iliad, oppure saranno decisamente più pronti alla nuova sfida Fastweb, Linkem e pure OpenFiber? Gli scenari possibili sono molteplici ma ecco cosa succederà nelle prossime settimane. Esattamente entro il 2 agosto i brand su citati hanno fatto pervenire al Ministero ...

Vodafone attacca Iliad - Tim e Wind Tre con le nuove Special Minuti : Vodafone all’attacco di Wind Tre, Tim e iliad con le rinnovate Special Minuti che ora includono Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Le tariffe presenti in questo articolo sono suscettibili di rimodulazioni, anche più di una, in pochi mesi per cui è da tenere in conto un eventuale aumento di 2€ in qualsiasi momento. Vodafone contro tutti, anche contro i propri clienti Per contrastare la fuga di clienti che si sente presa ...

Vodafone ripropone Special Minuti 30GB - 20GB e 10GB con minuti illimitati per fronteggiare Iliad : Vodafone continua la sua guerra contro la concorrenza proponendo le sue Special minuti con minuti illimitati a prezzi interessanti. L'articolo Vodafone ripropone Special minuti 30GB, 20GB e 10GB con minuti illimitati per fronteggiare Iliad proviene da TuttoAndroid.

Iliad e Vodafone - vince la compagnia francese : ritirato lo spot con Baby K perché “ingannevole” : Francia contro Inghilterra. Quella che con i suoi cent’anni è stata una delle guerre più lunghe della storia e che poteva essere la finale dei Mondiali di Russia 2018, oggi è la nuova polarità nel mondo della telefonia mobile. La sfida tra Iliad e Vodafone si è arricchita di un nuovo capitolo con la sospensione dell’ultimo spot della multinazionale inglese tacciato come “ingannevole”. La sentenza è arrivata dall’Istituto dell’Autodisciplina ...

Offerte tariffe cellulari Agosto 2018 3 Italia - Tim - Wind - Iliad - Vodafone. Confronto migliori : Quali sono le migliori Offerte per cellulari del mese di Agosto: cosa propongono i diversi operatori, costi e quale scegliere

Una denuncia di Iliad e Fastweb “cancella” lo spot Vodafone Unlimited con Baby K : Iliad e Fastweb hanno presentato una denuncia contro la campagna televisiva Vodafone Unlimited, una delle più importanti per quanto riguarda l'estate L'articolo Una denuncia di Iliad e Fastweb “cancella” lo spot Vodafone Unlimited con Baby K proviene da TuttoAndroid.

Bloccato l’ultimo spot Vodafone sui GB illimitati : c’è lo zampino di Iliad : Probabilmente molti tra voi ricordano ancora i problemi che ha dovuto fronteggiare Iliad con il Codacons, dopo che sono stati contestati alcuni aspetti della sua campagna pubblicitaria, ma a quanto pare la vendetta è già pronta per essere servita nei confronti di Vodafone. Dopo la svolta della scorsa settimana, infatti, oggi 27 luglio bisogna prendere atto che le parti si siano ribaltate e che ora dovrà arrivare dalla storica compagnia ...

Che cos’è ed a che serve ConciliaWeb : ne parlano Vodafone - Iliad e Fastweb : Il nuovo strumento ConciliaWeb dell'AGCOM dovrebbe aiutare i consumatori a risolvere più velocemente e facilmente le controversie con i vari operatori di telefonia e le pay TV. Il tool sarà attivo da lunedì 23 luglio in forma ufficiale, come ci informano sui rispettivi siti web Vodafone, Iliad e Fastweb. La piattaforma è stata concepita con l'intendo di alleggerire il fastidio che in genere viene procurato ai clienti relativamente alla ...