Il video gameplay di Red Dead Redemption 2 mostrato ieri girava su PS4 Pro

Ecco il primo video di gameplay di Red Dead Redemption 2 : Come promesso nella giornata di ieri, solo qualche istante fa Rockstar ha pubblicato il primo video di gameplay di Red Dead Redemption 2, grazie al quale possiamo vedere per la prima volta in azione questo atteso seguito.Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Che ve ne pare di questo primo video di gameplay? Vi è piaciuto?Se il trailer non vi avesse fornito la risposta a tutte le ...

Red Dead Redemption 2 : il video di gameplay in uscita il 9 agosto : Rockstar annuncia che il primo video gameplay di Red Dead Redemption 2 uscirà proprio oggi, 9 agosto 2018 alle 17:00 (ora italiana). Il video sarà disponibile su tutti i canali ufficiali Rockstar Games cioè Facebook, sito ufficiale e Youtube. Cosa aspettarsi da questo primo video gameplay? sicuramente vedremo delle scene di gioco molto interessanti, con alcune meccaniche nuove e sopratutto innovative (cosa che Rockstar riesce sempre a fare). Il ...

Spider-Man torna a mostrarsi in un lungo video gameplay accompagnato dal commento del creative director Brian Intihar : L'uscita di Spider-Man per PS4 si avvicina sempre di più e rappresenta un'altra esclusiva di peso per la console di Sony. Negli ultimi tempi sono emerse altre interessanti informazioni sul gioco, come ad esempio la presenza di torri in stile Assassin's Creed.Ora, grazie a un nuovo video di gameplay pubblicato da PlayStation Access, possiamo tornare a vedere in azione Spider-Man.Il filmato, catturato dalla versione PS4 Pro, si presenta al suo ...

Team Sonic Racing : allacciamo le cinture e prepariamoci per un video gameplay del gioco : Team Sonic Racing si mostra in un video gameplay, il primo di una serie dedicato al gioco di corse del celebre porcospino blu. Come possiamo vedere, il primo video mostra Sonic e i suoi amici fare Team mentre utilizzano mosse di squadra uniche per sconfiggere i Team rivali. I fan conosceranno inoltre il Team Rose, un nuovo e grazioso trio, e l'Ice Mountain, una pista gelata che metterà alla prova i giocatori. Di seguito, oltre al video gameplay, ...

Diamo uno sguardo a Guacamelee! 2 con un nuovo video gameplay : Guacamelee! 2 si mostra in tutto il suo splendore con ben 10 minuti di video gameplay nel quale possiamo avere un primo sguardo di quello che il gioco ha da offrire.Se siete in attesa del lancio dunque potete cogliere l'occasione per ingannare l'attesa e farvi un'dea di cosa vi attende. Guacamelee! 2 è previsto per PS4 e PC il 21 agosto mentre per quanto riguarda Switch e Xbox One non è stata fornita alcuno informazione riguardo un possibile ...

La modalità Survival di FIFA 19 è realtà : un video gameplay - la possibilità di disattivare gli arbitri e tutti i dettagli : EA ha deciso di espandere ulteriormente il modo in cui i giocatori di FIFA potranno vivere il calcio all'interno del prossimo capitolo della serie calcistica che negli ultimi anni sta dominando il mercato. FIFA 19 proporrà una modalità Survival i cui dettagli hanno inevitabilmente attirato la curiosità di fan e addetti ai lavori.Le amichevoli standard possono essere messe da parte per un'altra tipologia di match in cui si può addirittura ...

Un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey si concentra sul combattimento a distanza : Il fatto che Assassin's Creed Odyssey stia diventando un titolo action RPG è cosa ben nota da molto tempo e, mentre Origins era un vero e proprio rinnovamento dei sistemi di combattimento del franchise, Odyssey si propone di portare il tutto molto più lontano. Anche se il combattimento sarà costruito sulle fondamenta stabilite dal suo predecessore nel 2017, ci saranno un sacco di novità con il prossimo episodio.Come riporta Gamingbolt, dei tre ...

Battlefield 5 pronto alle Grand Operations - il lungo video di gameplay : A due anni di distanza dall'uscita del predecessore, Battlefield 5 si appresta a fare il proprio esordio sulla scena videoludica: le vicissitudini belliche della Prima Guerra Mondiale lasceranno il posto a quelle della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo del gameplay, con armi e mezzi che differiranno totalmente rispetto al passato. Una delle modalità che maggiormente ha stuzzicato la curiosità di tutti ...

Mega Man 11 : diamo uno sguardo al gioco con due nuovi video gameplay : Quest'oggi in occasione del ChinaJoy a Shanghai, la divisione locale di Siony Interactive Entertainment ha deciso di mostrare una discreta quantità di gameplay dell'atteso Mega Man 11.Come riporta Dualshockers, il video gameplay è stato riprodotto su PS4, e ha messo in mostra interessanti dettagli del gioco, come sequenze platform e boss battle. Tutto questo si presenterà sicuramente in modo familiare al giocatore, tentando di riportare la serie ...

Assassin's Creed Odyssey : fasi stealth e molto altro in un nuovo video gameplay : Quanti di voi sono in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey? Probabilmente sarete in molti, incuriositi dalle importanti novità promesse da Ubisoft.Con il prossimo Odyssey, gli sviluppatori hanno l'arduo compito di migliorare quanto di buono si è visto con Origins e, come più volte ribadito dalla compagnia, nel nuovo episodio si spingerà di più sull'aspetto RPG e su un sistema di scelte che avrà conseguenze a lungo termine nella storia.Dal ...

V-Rally 4 sfreccia in Kenya e Malesia in due nuovi video gameplay : Bigben e Kylotonn Racing Games hanno pubblicato due nuovi video gameplay dedicati a V-Rally 4, nuovo progetto che sicuramente farà gola ai fan della disciplina. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Un rally è composto da più tappe cronometrate chiamate prove speciali che mettono a dura prova i nervi del pilota. Devi amare il rischio per essere un bravo pilota di rally, ma hai anche bisogno di riuscire a mantenere la calma quando attraversi ...

V-Rally 4 : La Modalità Rally presentata in due video Gameplay : Bigben e Kylotonn Racing Games svelano la nuova Modalità Rally per V-Rally 4. Preparati per un’iniezione di adrenalina non appena guarderai questi video di Gameplay ambientati in Malesia e Kenya con condizioni climatiche particolarmente umide. La modalità Rally di V-Rally 4 in video Un Rally è composto da più tappe cronometrate chiamate prove speciali che mettono a dura prova i nervi ...

Spider-Man : la boss fight contro Kingpin in un nuovo video gameplay : A poco più di un mese dall'uscita fissata al 7 settembre Spider-Man è tornato a essere protagonista indiscusso delle nostre pagine con una nuova prova e anche con un'intervista in compagnia del game director, Bryan Intihar. Le novità riguardanti l'esclusiva PS4 non finiscono però di certo qui.Game Informer ha infatti condiviso un video gameplay con tanto di commento che si concentra sulla primissima boss fight del titolo, quella contro il ...

Spie e gameplay alla XCOM : Phantom Doctrine si mostra in un nuovo video gameplay : Dopo l'interessante Hard West i ragazzi di CreativeForge Games stanno per lanciare un nuovo progetto che potrebbe sicuramente attirare l'attenzione di diversi appassionati del setting e delle tematiche proposte e ovviamente di questo tipo di esperienze.Phantom Doctrine è uno strategico a turni che a livello di meccaniche ricorda da vicino quanto visto nei due XCOM di Firaxis ma che associa alcune di quegli elementi di gameplay a un setting ...