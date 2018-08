Il trucco waterproof che resiste anche in spiaggia

vanityfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) Kaia Gerber, Taylor Hill, Sara Sampaio, Alessandra Ambrosio, Emily Ratajkowski. Chi le segue su Instagram saprà benissimo che insenza mascara e rossetto non ci mettono piede (e nemmeno mano allo smartphone per uno dei loro selfie super sexy). Certo sono un esempio top, vero è che la tendenza di andare intruccate quest’anno è più forte che mai. Lo dimostrano le case cosmetiche che per questa stagione hanno puntato su lineecon formule long-lasting: «Per chi vuole truccarsi inla promessaè assolutamente quella da ricercare, perché questi prodotti resistono non solo all’acqua, maall’umidità e al caldo. Il trend on the beach abbraccia sia chi ama l’approccio “lessi s more” sia chi desidera osare unpiù intenso, l’importante è affidarsi alle formule giuste», ci spiega Giorgio Forgani, MUA di Pupa Milano. UN MAKE ...