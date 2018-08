Il tredicesimo apostolo Il prescelto terza puntata | trama e anticipazioni 10 agosto

cubemagazine

: @gfrancione11 @RobertoBurioni @MarchTellini @DocThomas ?????? ...loro, però, (h)anno Totti: il re (o sindaco) di Roma,… - armand23mastro : @gfrancione11 @RobertoBurioni @MarchTellini @DocThomas ?????? ...loro, però, (h)anno Totti: il re (o sindaco) di Roma,… - Stasera_in_TV : CANALE 5: (23:30) Il tredicesimo apostolo - Stagione 1 Episodio 3 - Presagi di morte (Telefilm) #StaseraInTV 03/08/2018 #SecondaSerata - zazoomnews : Il tredicesimo apostolo Il prescelto seconda puntata: trama e anticipazioni 3 agosto - #tredicesimo #apostolo… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ILIL. Va in onda su Canale 5 in seconda serata la prima stagione della serie ideata da Pietro Valsecchi con Claudio Gioè e Claudia Pandolfi. Ecco di seguitodellaintitolata Rachele. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA IlIl10In un villaggio sperduto, una ragazzina torna dopo dieci anni uguale al giorno in cui scomparve. Il tempo per lei sembra non essere passato, ma la sua presenza invece di essere miracolosa, si accompagna a una serie di morti misteriose, che hanno, evidentemente, a che fare col suo ritorno. E’ davvero Rachele? E perchè è tornata? Intanto, mentre Gabriel indaga sul segreto che avvolge il suo ritorno, Claudia decide di raggiungerlo nonostante la sua richiesta di ...