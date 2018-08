IL TERZO INDIZIO La tragedia di Ivana Siviero | anticipazioni 10 agosto Replica

IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni 27 luglio : l’omicidio di Isabella Noventa : Il TERZO INDIZIO torna in onda oggi, venerdì 27 luglio , in prima serata su Rete 4 con la storia di Isabella Noventa . Ecco i dettagli dell'omicidio della 55enne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:39:00 GMT)

Isabella Noventa/ Dove è nascosto il corpo della donna? (Il TERZO indizio) : Il terzo indizio, condotto da Barbara De Rossi e in onda su Rete 4, ripercorre il delitto di Isabella Noventa . In carcere Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:02:00 GMT)

Sara Di Pietrantonio/ Niente ergastolo a Vincenzo Paduano - pena ridotta a 30 anni (Il TERZO indizio) : Dopo la condanna in appello di Vincenzo Paduano, ridotta a 30 anni, Rete 4 ripropone la puntata de Il terzo indizio dedicata alla storia di Sara Di Pietrantonio.L'Appello per l'omicidio di Sara Di Pietrantonio si è svolto lo scorso maggio: Vincenzo Paduano è ritornato di fronte ai giudici per aver bruciato e ucciso l'ex fidanzata. Il colpo di scena avviene proprio in questa sede, dato che all'ex guardia giurata verrà riconosciuta una ...