Il sottosegretario Siri | “Chi se ne frega se l’Italia è il paese con meno laureati in Ue”

Spread - il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp solo per gli italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

Siri : Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7 : Clamorosa gaffe di Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà , su La7 , ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che ' Toninelli non è ...

sottosegretario Siri (Lega) in diretta su La7 fa confusione : “Toninelli? Non è ministro” : Brutta gaffe per il Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture Armando Siri che 'dimentica' il suo ministro e confonde per tre volte Danilo Tonineli con Gianni Tonelli.Continua a leggere

Gaffe di Siri in tv - sottosegretario non ricorda che Toninelli è ministro : QUESTO È MERAVIGLIOSO Armando Siri, sottosegretario della Lega alle Infrastrutture e Trasporti non sa nemmeno chi è il ministro del suo stesso ministero. Imbarazzante forte. #Toninelli sarà contento ...

Toninelli ministro delle Infrastrutture all'insaputa del sottosegretario Siri : L'importante è che siano sconosciuti anzi, più sono sconosciuti meglio è altrimenti, viene da dire, che governo del cambiamento sarebbe? Se c'è una cosa che abbiamo imparato, in queste settimane di alleanza Lega-M5s alla guida del paese, è che il successo e la fama non sono elemento di merito. In Pa