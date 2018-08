meteoweb.eu

: Il Sole dà spettacolo, domani la terza eclissi dell’estate 2018: ecco gli orari e dove è visibile… - Barcellonameteo : Il Sole dà spettacolo, domani la terza eclissi dell’estate 2018: ecco gli orari e dove è visibile… - micoin : Si rimane sempre incantati davanti allo spettacolo di colori che il sole offre e che trasforma cielo e terra in poc… - strictlytuby : SPETTACOLO. ???????????? Ps. 48 ore di sole non si vedevano dal secolo scorso... — in estasi presso Pingvellir -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dopo l’del 27 luglio, della “mini” Luna “di Sangue”, cioè un’lunare in apogeo, oscurata dall’ombra del nostro pianeta mentre si trovava nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita. L’è stata ammirata dall’Italia, essendo visibile prima dall’emisfero orientale della Terra (Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda). L’America meridionale ha osservato in parte le fasi finali dell’dopo il tramonto del 27 luglio, mentre la Nuova Zelanda prima dell’alba del 28 luglio. L’America settentrionale, gran parte della zona artica e dell’Oceano Pacifico non hanno potuto osservarla direttamente. L’più lunga del secolo è stata preceduta da un’solare il 13 luglioe viene seguita da un’altrasolare l’11 agosto. L’solare ...