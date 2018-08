Il Segreto | anticipazioni | Ignacio svela a Julieta di essere suo padre

Anticipazioni Il Segreto : un falso medico vuole uccidere la maestra Adela : Il popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare colpi di scena clamorosi ai telespettatori. Negli episodi che andranno in onda sugli schermi televisivi spagnoli la settimana prossima uno storico personaggio femminile si trovera' in grave pericolo. Stiamo parlando di Adela De Jano interpretata dall’attrice Ruth Llopis che rischiera' di essere uccisa da un uomo che ha avuto modo di conoscere prima di giungere ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 12 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 12 agosto 2018: Julieta Uriarte si sente molto in colpa per via della disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza… Donna Francisca Montenegro e il giovane Prudencio continuano a tessere la loro tela di imbrogli e inganni… Severo e Carmelo devono assolutamente trovare un modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia Almagro… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto / Anticipazioni 11 agosto : la casa di accoglienza crolla - Francisca festeggia! : Il Segreto, Anticipazioni 11 agosto: il crollo della casa di accoglienza scatenerà il panico fra gli abitanti di Puente Viejo, mentre Francisca… (Canale 5, 18.45)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 07:19:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccia Fernando con una pistola : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica, [VIDEO]in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame spagnole svelano che Julieta Uriarte sara' sempre più decisa a vendicare la morte di Saul. La ragazza, infatti, chiedera' l'aiuto di Fernando, tornato nel frattempo a Puente Viejo per prendere il posto di Donna Francisca alla Villa. Proprio il figlio di Olmo fornira' la prova regina per scoprire l'assassino del suo amato. Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta rinuncia ad uccidere Prudencio : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare emozioni e inaspettati ribaltoni. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” da lunedì 13 a venerdì 17 agosto 2018 rivelano che la coraggiosa Julieta Uriarte desistera' dal proposito di uccidere Prudencio. La nipote di Consuelo cambiera' idea perché, pochi istanti di portare a termine il suo piano di vendetta, sara' fermato ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 11 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 11 agosto 2018: La casa di accoglienza è crollata e Onesimo ne dà comunicazione a Julieta e ai paesani. Tutti si danno da fare per capire se ci sono delle vittime. Francisca fa i complimenti a Mauricio per l’ottimo lavoro svolto. Tutti gli occhi sono intanto puntati su Julieta e tutti si pongono delle domande, tanto che a Puente Viejo arrivano persino dei giornalisti… Meliton incastra il ...

Il Segreto - anticipazioni : Ignacio svela a Julieta di essere suo padre : Il Segreto Con Beautiful, Una Vita e Un Posto al Sole in vacanza, agli appassionati del genere soap non resta che consolarsi con Il Segreto. Anche in pieno agosto, infatti, le vicende degli abitanti di Puente Viejo continueranno a tenere compagnia al pubblico della fascia preserale di Canale5. Negli episodi in onda questa settimana al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta la perfida e infingarda Donna Francisca, impegnata a ...

Il Segreto anticipazioni 11 agosto 2018 : Julieta sotto i riflettori dopo il crollo della casa di accoglienza : La tragedia ha portato una grande attenzione mediatica sulla povera Julieta, già distrutta dal ricordo di un altro drammatico crollo.

Il Segreto anticipazioni dal 13 al 19 agosto : Julieta in pericolo - Vicente muore : Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta in pericolo, Mauricio uccide Vicente Nelle prossime puntate de Il Segreto, il piano di Donna Francisca contro Julieta ha i suoi primi risultati. La giovane Uriarte si sente costretta a lasciare per sempre il piccolo paesino di Puente Viejo. Consuelo è pronta a partire, ma la nipote le chiede […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 13 al 19 agosto: Julieta in pericolo, Vicente muore ...

Il Segreto - Consuelo vuole fuggire da Puente Viejo : anticipazioni trame dal 12 al 18 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: un crollo improvviso terrorizza Puente Viejo Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

Il Segreto - puntate spagnole e anticipazioni 13-18 agosto : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Julieta seduce Fernando Il Segreto, la soap spagnola che ha conquistato da anni il pubblico italiano, andrà in onda anche la settimana di ferragosto, dal lunedì al sabato, dalle ore 18:45 alle 20. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Julieta inizierà a sedurre Fernando Mesia. La ragazza spera così di scoprire cos’è successo al suo amato Saul. E’ stato Prudencio a causare la ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 10 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 10 agosto 2018: Donna Francisca insiste con Mauricio perché vada avanti con il piano per distruggere la casa di accoglienza… Si sentono le grida di Nazaria, che si è bruciata una mano sui fornelli. Mauricio va in suo soccorso e decide di non partire più. Vicente si arrabbia molto, ma Nazaria gli dice che il piano può andare avanti anche se Mauricio è sul posto… I lavori alla casa di ...

Il Segreto anticipazioni 10 agosto 2018 : tragedia a Puente Viejo - crolla la casa d'accoglienza! : Donna Francisca mette a segno un altro colpo e dà ordine a Mauricio di distruggere la casa d'accoglienza, a cui ha lavorato senza sosta Julieta.

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : Severo arrestato - La decisione di Julieta : Siamo sempre presenti come la soap Il Segreto per fornirvi le anticipazioni sulle puntate della telenovela iberica relative alla settimana di ferragosto 2018. Ecco che succederà a Puente Viejo da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018. Prudencio e la sua “benefattrice” Francisca stanno tramando in continuazione vendette. Julieta invece si sente in colpa per il crollo dell’abitazione costruita in tempo di record. Venancia è morta e ...