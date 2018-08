Il Premio Oscar diventa un po' grillino

Oscar - che cos’è il nuovo Premio per il film più popolare : Fanno molto discutere gli annunciati cambiamenti che l’Academy, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, ha deciso di introdurre nei prossimi anni. Come comunicato dall’organizzazione californiana, una nuova categoria è destinata a farsi spazio tra quelle storiche e sarà destinata alle pellicole di successo popolare (Achievement in Popular film, più precisamente). Ulteriori dettagli sono però attesi per capire meglio cosa e chi intenda ...

Agli Oscar 2019 un nuovo (contestato) Premio : quello al miglior film popolare : Gli Oscar 2019 sembrano ancora lontani, ma l’Academy è già al lavoro. E così, dopo l’ingresso di nuovi membri (anche italiani) e la rielezione di John Bailey (celebre direttore della fotografia) come presidente, ha espresso concretamente il suo desiderio di avvicinarsi al cinema più pop. Da qui l’introduzione, dal prossimo anno, dell’Oscar per il miglior film popolare: un modo per poter, finalmente, premiare anche quei ...

Novità agli Oscar : cerimonia più breve e Premio al miglior film popolare. Ma è già polemica : Una cerimonia più breve di quanto sia mai stata, e una nuova categoria. Le Novità degli Oscar, in vigore dalla cerimonia del 24 febbraio 2019, sono state annunciate mercoledì sera, quando l’Academy ha rieletto come suo presidente John Bailey. La durata della kermesse è stata ridotta: tre ore al massimo, con le pause commerciali utilizzate per premiare alcune categorie. Quali, non è stato specificato. L’Academy ha, però, promesso di dare risalto ...

ROBERT REDFORD/ L'addio alle scene : l'attore ha conquistato il Premio Oscar alla regia e alla carriera : ROBERT REDFORD dice "addio" al cinema: The Old Man and the Gun sarà il suo ultimo film da attore. Nel suo passato due premi Oscar alla regia e alla carriera.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:26:00 GMT)

Regista a Manhattan : “Gli Usa fondati sul merito. Qui a 35 anni dirigo il film col Premio Oscar James Ivory” : “La differenza sta tutta qui: che gli Stati Uniti si fondano sul merito. L’Italia, invece, si regge sulle clientele”. Michele Diomà ha 35 anni, viene da Napoli ed è un Regista. A 18 anni si è trasferito a Roma. Poco dopo a Parigi. “Poi ho capito che se volevo davvero costruire la mia carriera dovevo andare via”, racconta. Oggi sta lavorando a Manhattan, in compagnia del premio Oscar James Ivory. “Sì, all’inizio sembrava un sogno. Ma è tutto ...

Roberto Benigni - incidente in mare per l’attore Premio Oscar : Roberto Benigni ha avuto in incidente in mare tra La Maddalena e Palau, durante una vacanza in Sardegna. Secondo le prima ricostruzioni, il premio Oscar per La Vita è Bella stava facendo un’escursione in gommone quando ha sbattuto la schiena con violenza a causa di un’onda. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, Benigni si trova ricoverato nel reparto di neurochirurgia e come riporta La Nuova Sardegna in queste ore ...

Susan Sarandon arrestata a Washington. Ecco cosa è successo all'attrice Premio Oscar - Best Movie : ... in particolare contro la decisione di separare i bambini migranti dai loro genitori una volta superata la frontiera, che nelle ultime settimane ha destato parecchio scalpore in tutto il mondo, ...

Ischia Film Festival - domani l'apertura con il Premio Oscar Gabriele Salvatores : Sarà il premio Oscar Gabriele Salvatores ad aprire domani il XVI Ischia Film Festival , 30 giugno - 7 luglio, . Il regista di Mediterraneo racconterà al pubblico di Ischia il suo continuo desiderio di ...

Migranti : Premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

Migranti : Premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...

