possibile

: Il pomodoro al “massimo ribasso” uccide il progresso sociale e civile, schiaccia economia ed ecologia… - sinigagl : Il pomodoro al “massimo ribasso” uccide il progresso sociale e civile, schiaccia economia ed ecologia… - Massimo_8_11_72 : Dal campo o dall’orto, la strada che percorre il pomodoro prima di arrivare sulle nostre tavole definisce spesso il… - Massimo_8_11_72 : Come fa il gruppo veronese Eurospin a proporre prezzi così stracciati? Dietro le offerte al consumatore, c’è un mec… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Davvero non si capisce perché l'agricoltura, settore fondamentale della nostra economia, che gode di riconoscimenti e risorse pubbliche importanti non sia sottoposto a controlli di uguale rigore come ...