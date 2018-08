Il picco delle stelle cadenti sarà tra il 12 e il 13 agosto - e non si fermerà : Non sarà come osservare le eclissi di Luna più lunga del secolo, ma l'appuntamento annuale con le 'lacrime di San Lorenzo' potrebbe essere altrettanto spettacolare. In realtà lo show delle 'stelle ...

Stelle cadenti - spettacolo assicurato per il picco delle Perseidi anche grazie all’assenza della Luna : i consigli dell’INAF : L’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) ha pubblicato sul proprio sito internet un manuale con tutti i consigli utili per lo spettacolo delle Stelle cadenti: Tra la fine di luglio (quest’anno, il 17 luglio) e la prima metà di agosto (grosso modo fino al 24) arrivano le cosiddette “lacrime di san Lorenzo”, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi, il cui picco quest’anno si registra tra le ore 16 del 12 agosto e le ore 4 della ...

La piccola Dalia è morta - fine delle speranze : il dramma di una famiglia distrutta : La bambina è morta dopo settimane di agonia presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove era stata trasferita dopo un...

Gli orsi delle Giudicarie si nutrono di sola carne - Dallapiccola : ''Comportamento anomalo''. Saranno catturati e 'radiocollarati' : TRENTO . Questa volta Giacomo Bezzi ce la fa e il suo ordine del giorno sul parco dell'orso trova il sostegno della Giunta provinciale . L'anno scorso era stato rigettato, rifiutato dall'assessore ...

Il mistero delle vite interrotte che unisce piccoli e potenti : Da un lato, Marchionne è come un re francese che dopo anni di governo, impossibilitato ad adempiere alle proprie molteplici funzioni, viene sottratto agli occhi del mondo, mentre il suo posto ...

piccolo glossario delle istituzioni europee : Sicuri di sapere la differenza fra Consiglio Europeo, Consiglio d'Europa e Consiglio dell'Unione Europea? The post Piccolo glossario delle istituzioni europee appeared first on Il Post.

Vere protesi alle gambe al posto delle lattine : la nuova vita della piccola Maya : Vere protesi alle gambe al posto delle lattine: la nuova vita della piccola Maya La bimba di otto anni, che camminava con delle protesi fatte di lattine costruite dal padre per permetterle di muoVere dei passi e non strisciare, ora ha avuto finalmente Vere protesti che le permetteranno di muoversi da sola.Continua a leggere La […] L'articolo Vere protesi alle gambe al posto delle lattine: la nuova vita della piccola Maya proviene da NewsGo.

Cosa vedere a Hamilton - piccola capitale tra i coralli delle Bermuda : Non molto distante, vi è il Masterworks Museum of Bermuda Arts , un museo dove sono esposte opere riguardanti l'arcipelago delle Bermuda e su come viene percepito nelle altre parti del mondo. Il ...

La grande orchestra delle piccole chitarre apre la stagione di 'In te son nato' : Il 22 luglio sarà la volta del talk-show Un'estate da Campioni dedicato allo sport tra musica e interviste agli sportivi e ai campioni versiliesi che hanno riscosso successi con la maglia della ...

Protocollo per appalti delle micro-piccole-medie imprese : ... Vicepresidente del Comitato Piccola Industria e responsabile per Unindustria del progetto, permetterà una crescita più solida e robusta delle imprese del Lazio e dell'intera economia regionale.