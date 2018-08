Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si concentra sull' esplorazione subacquea

Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee si mostra in un nuovo interessante trailer : Pokemon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ritorna a mostrarsi in un nuovo interessante trailer, il quale ci riporta nella regione di Kanto, riporta VG247, per la gioia di tutti i nostalgici.Come possiamo vedere in questo filmato possiamo ammirare la bellezza del nuovo impianto grafico della serie offerto da Nintendo Switch. Come saprete il gioco altro non è che un remake di Pokémon Giallo, per cui possiamo ammirare la regione di Kanto con le ...

The Walking Dead : The Final Season riceve un nuovo - coinvolgente trailer : Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno pubblicato solo qualche minuto fa un nuovo trailer ufficiale di The Walking Dead: The Final Season, che offre nuove e sorprendenti anticipazioni sul nuovo capitolo in uscita.L'episodio uno, "Basta fuggire", introdurrà nuovi protagonisti, meccaniche inedite e tecnologie grafiche mai impiegate nella serie, inaugurando così l'ultimo capitolo del viaggio di Clementine. Come già ...

Il nuovo trailer di Ni no Kuni 2 : Il Destino di un Regno è dedicato al DLC "Adventure Pack" : Level-5 ha rilasciato il trailer di lancio per il contenuto scaricabile gratuitamente "Adventure Pack", disponibile oggi per Ni no Kuni 2: Il Destino di Un Regno, titolo recensito approfonditamente sulle nostre pagine.Come riporta Gematsu, l'"Adventure Pack" offre nuove sfide, tra cui piani aggiuntivi per la grotta di Faraway Forest, che una volta completati, faranno ottenere ai giocatori premi come nuovi costumi per Evan e altri personaggi. I ...

Devil's Hunt torna a mostrarsi con un nuovo trailer con grafica ingame : Nel gioco vestiremo i panni di Desmond, un uomo con poteri demoniaci che deciderà il destino del mondo prendendo parte ad una guerra tra Demoni ed Angeli. La storia è basata sul romanzo fantasy ...

Devil's Hunt : l'action in terza persona basato sull'eterno scontro tra luce e oscurità si mostra in un nuovo trailer : Layopi Games ha rilasciato un nuovo trailer in-engine per il suo imminente gioco d'azione in terza persona, Devil's Hunt. Come segnala DSOGaming, in Devil's Hunt i giocatori saranno mandati all'inferno, per poi tornare nella battaglia tra Demoni e Angeli. Impersonerete Desmond, un uomo con poteri demoniaci che può decidere il destino del nostro mondo unendosi a entrambi i lati del conflitto.basato sul famoso romanzo di fantascienza, ...

La Città Sognante protagonista del nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati : Tra poche settimane finalmente i giocatori potranno mettere le mani sull'attesa espansione di Destiny 2, I Rinnegati, della quale vi abbiamo già proposto il nostro articolo contenente tutte le novità.Nell'attesa, intanto, possiamo visionare un nuovo trailer, riportato da Gematsu, che si focalizza sulla Città Sognante, ovvero una delle due nuove location insieme a Riva Contorta."Scopri la Città Sognante, la più grande esperienza endgame di ...

Il nuovo trailer di Naruto to Boruto : Shinobi Striker ci mostra le classi disponibili : Naruto to Boruto: Shinobi Striker è in arrivo questo mese e, dopo aver dato uno sguardo alle modalità e al sistema di combattimento, è giunto il momento di scoprire le classi disponibili.Grazie al nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco e riportato da Gematsu, notiamo che nel gioco saranno presenti 4 classi. La prima è specializzata nell'Attacco ravvicinato, la seconda su quello a Distanza, la classe di Guarigione curerà gli alleati, infine ...

Un nuovo trailer mostra il combattimento in Shadow of the Tomb Raider : Manca ormai circa un mese all'uscita di Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia iniziata da Tomb Raider nel 2013, da qualche tempo Square Enix sta rilasciando sempre più anticipazioni sulle novità di questo capitolo.Come riporta Gamingbolt, dopo aver approfondito gli antagonisti, le attività secondarie, le ambientazioni e i pericoli che Lara dovrà affrontare, è arrivato il momento di tuffarci nel combattimento, elemento molto ...

Team Sonic Racing : SEGA rilascia un nuovo Gameplay Trailer : Allacciate le cinture fan di Sonic! Oggi SEGA ha pubblicato il primo di una serie di video di Gameplay dedicati al nuovo Team Sonic Racing, che mostrano alcuni degli elementi chiave presenti nell’esperienza di Racing multiplayer. Sonic corre in un nuovo Gameplay Trailer di Team Sonic Racing Nel primo video, guarda Sonic e i suoi amici fare Team mentre utilizzano mosse di squadra uniche per sconfiggere i Team rivali. I fan conosceranno ...

Il nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato ai contenuti bonus pre-order : L'imminente espansione I Rinnegati di Destiny 2 è ormai alle porte e recentemente Bungie e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in risalto alcuni dei bonus in serbo per coloro che procederanno al pre-order. Come segnala Dualshockers, l'equipaggiamento bonus che sarà disponibile in caso di pre-ordine riguarda il personaggio Cayde-6, che incontra la sua prematura scomparsa ne I Rinnegati. Effettuando il pre-ordine avrete in ...

Primo trailer di Tell Me a Story con Paul Wesley in versione Bad Boy : il nuovo thriller di Kevin Williamson debutta ad Halloween : Il Primo trailer di Tell Me a Story alza il velo su quello che sarà il nuovo horror-thriller di Kevin Williamson che debutterà proprio ad Halloween su CBS All Access. Le immagini mostrano una serie di dettagli sui personaggi della nuova storia che, lo ricordiamo, metterà insieme Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Tre Porcellini ma in una versione nuova e ad alta tensione. Niente a che vedere con Once Upon a Time e nemmeno con il crime ...

Insomnia : The Ark : l'RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Lo sviluppatore russo Studio Mono ha condiviso un nuovo overview trailer per l'RPG Insomnia: The Ark, che ci presenta alcuni elementi di gameplay e suggerimenti su alcuni dei diversi percorsi che i giocatori potranno prendere durante l'avventura.Come segnala Dualshockers, oltre al gameplay, il trailer fornisce una lista che riassume alcuni dei modi in cui i giocatori possono personalizzare il loro viaggio attraverso l'Object 6, la stazione ...

Football Manager 2019 ha una data di uscita - un nuovo trailer e diverse novità tutte da scoprire : Con la prossima stagione attesa con impazienza dai fan, Sports Interactive e Sega sono lieti di annunciare che gli aspiranti Manager avranno la possibilità di far arrivare in vetta la loro squadra il 2 novembre, giorno in cui Football Manager 2019 sarà finalmente disponibile con un nuovo look. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Football Manager 2019 abbandonerà l'iconico 'Manager Man' protagonista di tutte le cover di Football Manager dal ...