Il nuovo gameplay trailer di Naruto to Boruto | Shinobi Striker ci mostra la modalità Flag

Diamo uno sguardo a Guacamelee! 2 con un nuovo video gameplay : Guacamelee! 2 si mostra in tutto il suo splendore con ben 10 minuti di video gameplay nel quale possiamo avere un primo sguardo di quello che il gioco ha da offrire.Se siete in attesa del lancio dunque potete cogliere l'occasione per ingannare l'attesa e farvi un'dea di cosa vi attende. Guacamelee! 2 è previsto per PS4 e PC il 21 agosto mentre per quanto riguarda Switch e Xbox One non è stata fornita alcuno informazione riguardo un possibile ...

Team Sonic Racing : SEGA rilascia un nuovo gameplay Trailer : Allacciate le cinture fan di Sonic! Oggi SEGA ha pubblicato il primo di una serie di video di Gameplay dedicati al nuovo Team Sonic Racing, che mostrano alcuni degli elementi chiave presenti nell’esperienza di Racing multiplayer. Sonic corre in un nuovo Gameplay Trailer di Team Sonic Racing Nel primo video, guarda Sonic e i suoi amici fare Team mentre utilizzano mosse di squadra uniche per sconfiggere i Team rivali. I fan conosceranno ...

Un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey si concentra sul combattimento a distanza : Il fatto che Assassin's Creed Odyssey stia diventando un titolo action RPG è cosa ben nota da molto tempo e, mentre Origins era un vero e proprio rinnovamento dei sistemi di combattimento del franchise, Odyssey si propone di portare il tutto molto più lontano. Anche se il combattimento sarà costruito sulle fondamenta stabilite dal suo predecessore nel 2017, ci saranno un sacco di novità con il prossimo episodio.Come riporta Gamingbolt, dei tre ...

Assassin's Creed Odyssey : fasi stealth e molto altro in un nuovo video gameplay : Quanti di voi sono in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey? Probabilmente sarete in molti, incuriositi dalle importanti novità promesse da Ubisoft.Con il prossimo Odyssey, gli sviluppatori hanno l'arduo compito di migliorare quanto di buono si è visto con Origins e, come più volte ribadito dalla compagnia, nel nuovo episodio si spingerà di più sull'aspetto RPG e su un sistema di scelte che avrà conseguenze a lungo termine nella storia.Dal ...

Spider-Man : la boss fight contro Kingpin in un nuovo video gameplay : A poco più di un mese dall'uscita fissata al 7 settembre Spider-Man è tornato a essere protagonista indiscusso delle nostre pagine con una nuova prova e anche con un'intervista in compagnia del game director, Bryan Intihar. Le novità riguardanti l'esclusiva PS4 non finiscono però di certo qui.Game Informer ha infatti condiviso un video gameplay con tanto di commento che si concentra sulla primissima boss fight del titolo, quella contro il ...

Spie e gameplay alla XCOM : Phantom Doctrine si mostra in un nuovo video gameplay : Dopo l'interessante Hard West i ragazzi di CreativeForge Games stanno per lanciare un nuovo progetto che potrebbe sicuramente attirare l'attenzione di diversi appassionati del setting e delle tematiche proposte e ovviamente di questo tipo di esperienze.Phantom Doctrine è uno strategico a turni che a livello di meccaniche ricorda da vicino quanto visto nei due XCOM di Firaxis ma che associa alcune di quegli elementi di gameplay a un setting ...

Enigmi e puzzle ambientali nel nuovo video gameplay di Darksiders 3 : Darksiders 3 torna sotto i riflettori grazie a un nuovo video gameplay che si concentra su un altro degli aspetti fondamentali del gioco.Il filmato pubblicato da IGN, all'interno del programma IGN First, mostra questa volta i puzzle ambientali inseriti da THQ Nordic. Il video, che segue quello dedicato alla Forma Flame Fury, si focalizza sugli Enigmi e i puzzle che dovranno essere risolti interagendo con l'ambiente circostante:Che ne ...

This Is the Police 2 : un nuovo video ci mostra la prima ora di gameplay : This Is the Police 2 è in dirittura di arrivo su PC, Mac e Linux e sarà pubblicato anche su console, PS4, Nintendo Switch e Xbox One nel corso dell'autunno. Il gioco è stato già protagonista della nostra recensione e ora, grazie a un lungo filmato, possiamo approfondire la nostra conoscenza del gameplay.Per chi non lo sapesse, questo titolo è un mix tra gioco d'avventura e gestionale, il nuovo episodio riprende quanto di buono fatto nel primo ...

Un nuovo video gameplay di Forza Horizon 4 ci mostra la stagione primaverile : Gli sviluppatori di Forza Horizon 4 Playground Games e Microsoft hanno presentato un'altro lungo video di gameplay.Come segnala Dualshockers, anche questo filmato si concentra su una delle stagioni e questa volta tocca alla primavera. Il video mostra colori decisamente diversi rispetto all'ultimo dedicato all'inverno, inoltre apprendiamo che il team ha realmente viaggiato in Gran Bretagna per catturare le sfumature reali di ogni stagione.Forse ...

Un nuovo imperdibile video gameplay ci mette di fronte agli orrori di Resident Evil 2 : Resident Evil 2 Remake (anche se Capcom parla di un progetto che è molto più di un remake) è stato indubbiamente uno dei protagonisti più importanti dell'E3 2018 attirando l'attenzione di fan e addetti ai lavori e riuscendo anche ad accaparrarsi diversi premi.In attesa di un'uscita ancora piuttosto lontana (29 gennaio 2019), DualShockers ha segnalato una nuova demo mostrata nel corso dell'Ani-Com & Games Hong Kong e giocata live dal producer ...

Trapela gameplay di FIFA 19 - video di 10 minuti mostra nuovo menu e grafica : Oggi è Trapelato in rete il gameplay di FIFA 19. Il video è stato pubblicato sul subreddit di FIFA dall'utente WhadaFack. Durante il video vengono mostrati i primi 10 minuti di una finale di Europa League. Subito si nota il nuovo menu per il calcio d'inizio standard che appare molto più pulito rispetto a FIFA 18. Inoltre sono state introdotte anche nuove opzioni sempre per il calcio d'inizio, tra cui "house rules" e "best of series", che si ...

Control : un nuovo video diario ci illustra le caratteristiche del gameplay : Quando Control di Remedy Entertainment ha debuttato all'E3 2018 di Sony, abbiamo avuto la sensazione che fosse qualcosa di diverso. Quello che non sapevamo era quanto fortemente differiva dagli sforzi passati dello sviluppatore. Dopo giochi come Alan Wake o Quantum Break, Remedy sta spingendo per un diverso tipo di narrativa in Control. Come riporta Gamingbolt, la storia si concentra su Jesse Faden, responsabile del Federal Bureau of Control e ...

Destiny 2 : un nuovo video gameplay di oltre 10 minuti ci mostra l'espansione I Rinnegati : La morte di uno dei personaggi più amati dai fan di Destiny, Cayde-6, è un evento importante nell'universo del gioco di Bungie, e ci è stato promesso che in realtà serve a uno scopo narrativo profondo. Gli sviluppatori hanno già parlato della volontà di affrontare in questa espansione temi molto più maturi e cupi rispetto al passato e la morte di Cayde-6 caratterizzerà l'intera missione del nostro guardiano nell'imminente DLC di Destiny 2, I ...

La boss fight con Wrath nel nuovo spettacolare video gameplay di Darksiders III : Darksiders è una di quelle serie che dimostra (come se ce ne fosse bisogno) che la qualità non sempre paga all'interno dell'universo videoludico, anzi. I risultati deludenti di questa IP sono una delle cause del fallimento di THQ, risultati tutt'altro che meritati per l'opera di Joe Madureira e dei suoi Vigil Games.Madureira ha ormai intrapreso una strada diversa ma molti ex Vigil Games si sono riuniti e sono ora al lavoro su Darksiders III in ...