catania.livesicilia

: Il naufragio di San Lorenzo Catania non dimentica - CerretiWalter : Il naufragio di San Lorenzo Catania non dimentica - FLampunio : RT @ogiva1: Ma i barconi che fine han fatto? Onore a San Salvini che con la sua tenacia è riuscito a porre argine a questa corsa al naufrag… - Oxanna2003 : RT @ogiva1: Ma i barconi che fine han fatto? Onore a San Salvini che con la sua tenacia è riuscito a porre argine a questa corsa al naufrag… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ... non solo di affermare che nessuno deve morire di speranza, ma vogliamo assumerci la responsabilità di parlare anche al mondo di adulti, di giovani, di parlare a tutti per dire che non bisogna cedere ...