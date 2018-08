Il governo dell' ossimoro

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Tempi e modalità delle assunzioni nella scuola decise dal governo : Via libera alle assunzioni del personale della scuola per il prossimo anno, il 2018/2019. Il Consiglio dei ministri ha annunciato l'ingresso di 57.322 docenti al posto a tempo indeterminato, di cui 13.

Il governo : "Non tocchiamo gli 80 euroE non ci sarà l'aumento dell'Iva" : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it

Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza : Il governo gialloverde congela i fondi previsti dal Bando periferie, una cifra di oltre due miliardi di euro destinata alla riqualificazione delle aree più in difficoltà delle città del nostro Paese. Lega e 5Stelle si difendono asserendo che in realtà quei fondi saranno redistribuiti tra tutti i comuni, e non solo tra i circa cento che partecipavano al progetto, ma poco cambia: sostenere gli enti locali ...

Ultimo vertice di governo prima della pausa estiva : sullo sfondo la legge di bilancio e come trovare le coperture : Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Prevista la riforma graduale delle pensioni e ...

Agenzia delle Entrate - Demanio e Dogane : il governo cambia i vertici : Il governo cambia i vertici di tutte le agenzie, azzerando 'le nomine Pd', ha annunciato Luigi Di Maio al termine del Consiglio dei ministri. All' Agenzia delle Entrate andrà quindi il il generale ...

Giovanna Melodia - ex fidanzata di Di Maio : "Ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

Il governo non combatta i vacciniMa le storture delle multinazionali : Vaccinarsi è un atto di civiltà. Il vero problema è il controllo nella produzione dei vaccini da parte delle case farmaceutiche. Quello è il nocciolo della questione. Controllare e combattere la corruzione e il profitto ad ogni costo delle multinazionali del farmaco. Un esempio di cosa accadde se i controlli sono, definiamoli così, non scrupolosi? Segui su affaritaliani.it