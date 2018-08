Il Fisco spagnolo restituisce 2 milioni a Ronaldo

Frode fiscale : il Fisco spagnolo sconta 2 milioni a Ronaldo : Dopo aver condannato Ronaldo a pagare 18,8 milioni per Frode fiscale, il fisco spagnolo gli sconta oltre due milioni, secondo quanto riporta El Mundo. L’accordo e’ stato raggiunto a giugno, riducendo la somma a 16,7 milioni; il giocatore ha gia’ versato 13,4 milioni. E ora l’Amministrazione ha concluso che la star portoghese non deve pagare 2.094.200 euro di Iva relativa a una cessione di diritti in Asia. I due anni ...

CR7 - ridotta la multa per evasione : pagherà 16 - 7 milioni al Fisco spagnolo : Diminuisce l'importo della multa per evasione fiscale ai danni di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese pagherà circa 2 milioni in meno L'articolo CR7, ridotta la multa per evasione: pagherà 16,7 milioni al fisco spagnolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo si accorda con il Fisco spagnolo : multa da 18 - 8 milioni di euro : Cristiano Ronaldo sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus lunedì 30 luglio. Il fuoriclasse portoghese si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare una ...

CR7 ha patteggiato col Fisco spagnolo : 2 anni di carcere e 19 milioni di euro : L’Agenzia tributaria spagnola ha dato il suo benestare al compromesso chiesto da Cristiano Ronaldo, che ha evitato la pena detentiva dopo essersi dichiarato colpevole The post CR7 ha patteggiato col fisco spagnolo: 2 anni di carcere e 19 milioni di euro appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

CR7 patteggia col Fisco spagnolo : 18 - 8 milioni di multa e niente carcere : TORINO - L'Agenzia delle Entrate spagnola, comunemente chiamata ' Hacienda ', ha accettato la proposta di rientro, e quindi 'conciliazione', di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese neo-...

Ronaldo patteggia col Fisco spagnolo : Madrid, 26 lug. – (AdnKronos/Dpa) – Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un , e l’agenzia delle Entrate spagnola. CR7 pagherà una maxi multa di quasi 19 milioni di euro e sarà condannato a ...

CR7 si accorda col Fisco spagnolo : pagherà 19 milioni per evitare il carcere : Il portoghese sarà condannato a 2 anni di carcere con pena sospesa in cambio della dichiarazione di colpevolezza. L'articolo CR7 si accorda col Fisco spagnolo: pagherà 19 milioni per evitare il carcere è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo - accordo con il Fisco spagnolo : 19 milioni di multa e 2 anni di carcere : Mancava solo il visto dell'Agenzia tributaria spagnola. L'accordo tra Cristiano Ronaldo, la "Fiscalìa" spagnola e l'avvocatura dello Stato è ufficiale. L'ex giocatore del Real Madrid pagherà una multa ...

Fisco spagnolo : «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» : Nonostante l'ultimo patteggiamento, il Fisco avvisa il portoghese, spiegando che controllerà il suo operato anche sul territorio italiano. L'articolo Fisco spagnolo: «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo patteggia col Fisco spagnolo. Pagherà 18 - 8 milioni : La stella lusitana del calcio iberico ha accettato la multa e una pena detentiva, che non sconterà, di due anni. La notizia dell'accordo poche ore prima che segnasse la tripletta alla Spagna