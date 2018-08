Il cast di Tredici contro Netflix per l’aumento degli stipendi in vista della terza

optimaitalia

: Il cast di #Tredici #13ReasonsWhy contro Netflix per l'aumento degli stipendi in vista della terza stagione… - OptiMagazine : Il cast di #Tredici #13ReasonsWhy contro Netflix per l'aumento degli stipendi in vista della terza stagione… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ildipotrebbe guadagnare molto di più rispetto le prime due stagioni. Stando a quanto riferisce Deadline, i giovani attori protagonisti starebbero in trattative conper incrementare il loroo, instagione, le cui riprese inizieranno il 13 agosto a Los Angeles.Secondo il noto website, Dylan Minette, che interpreta il protagonista di, Clay Jensen, ha guadagnato una cifra che si aggira intorno agli 80,000 dollari a episodio per le ultime due stagioniserie tv. Con il nuovo accordo, il giovane attore potrebbe raggiungere i 200,000 dollari per la nuova stagione. Come lui, anche il resto deldipotrebbe avere un guadagno nettamente maggiore. Brandon Flynn (interprete di Justin Foley), Alisha Boe (Jessica Davis), Justin Prentice (Bryce Walker), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Devin ...