Il caso Turchia manda in tilt le Borse europee. Piazza Affari maglia nera : Chiusura in rosso per i principali mercati europei, con la situazione della Turchia in primo piano dopo l'allarme lanciato dalla BCE. Piazza Affari segue la scia di metà seduta e si conferma l'indice ...

Scontro Usa-Turchia per il "caso" del pastore evangelico Brunson : ...non schierate in maniera pregiudiziale a favore del governo di Ankara - come ad esempio il giornale bilingue turco-armeno Agos - prendono atto della attitudine di certo non 'statica' della politica ...