Il caso delle due richiedenti asilo di El Salvador di cui si parla negli Stati Uniti

Lo strano caso delle chiese senza dio : Come una congregazione religiosa offrono senso di appartenenza, esperienza collettiva, spinta verso comportamenti morali, ma evitando ogni forma di culto e di riferimenti al sovrannaturale. Leggi

Sbarca in provincia di Torino l'insetto killer delle foreste : a Vaie il primo caso in Piemonte : Anoplophora glabripennis. E' il nome scientifico dell'ultimo, e del tutto indesiderato, abitante di Vaie: un insetto nero, con piccole macchie bianche sul dorso, comunemente noto come tarlo asiatico ...

Camerota - lo “strano caso” del mare verde : "E’ la fioritura delle alghe” : Segnalazioni allarmate dei turisti in Cilento, interviene l'amministrazione: “Ma quale inquinamento: è la natura”

Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze : Rinviare le prime due gare del Chievo nel campionato di Serie A e la prima del Crotone in Serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi". L'articolo Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze : Rinviare le prime due gare del Chievo nel campionato di Serie A e la prima del Crotone in Serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi". L'articolo Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pertosse - Gallera sul caso delle due bimbe morte nel Bergamasco : “Nessun focolaio - casi non collegati” : “Non esiste alcun focolaio di Pertosse nel Bergamasco”. Ad assicurarlo è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo la morte di due neonate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo causata proprio dalla Pertosse. A dimostrarlo anche “la distanza sia geografica che temporale dei due casi” avvenuti “a 40 giorni di distanza” e “in due località differenti, Seriate e ...

Il caso delle tre donne di colore "lasciate a piedi" dall'autista del bus : L’episodio sta facendo discutere, ma non è ancora ben chiaro cosa sia successo: la versione dell’azienda e di una testimone...

caso Schwazer - l'anticipazione : "L'esame del Dna rivela la manipolazione delle urine" : Secondo quanto riporta Nando Sanvito su ilsussidiario.net le provette dell'atleta erano state manomesse

caso SCHWAZER/ L'esame del Dna rivela la manipolazione delle urine - esclusiva - : Alex SCHWAZER: le urine del marciatore sono state manipolate. Così si evince dall'analisi del Dna che il Ris di Parma ha effettuato sui campioni.

caso SCHWAZER/ L'esame del Dna rivela la manipolazione delle urine (esclusiva) : Le urine di SCHWAZER sono state manipolate. Così si evince dall'analisi del Dna che il Ris di Parma ha effettuato sui campioni di Colonia. Una novità che cambia tutto. NANDO SANVITO(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:08:00 GMT)SCHWAZER/ Tra 7 giorni si estrae il Dna: il Ris concede quel che Colonia negò: a braccetto Iaaf e Wada, di N. SanvitoSCHWAZER/ Esame Dna al via: Portera "tecniche d’avanguardia", il chimico Pieraccini ...

caso MARCHIONNE/ Fca - quando la vita vale meno delle stock options : Sergio MARCHIONNE è morto a Zurigo. Fca è riuscita a evitare il peggio per i suoi titoli in Borsa. Con il tempo i numeri incontrovertibili ci parleranno ancora del manager. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:03:00 GMT)ADDIO MARCHIONNE/ La "garanzia" per l'Italia scomparsa con il manager dei miracoli, di S. LucianoADDIO MARCHIONNE/ Sergio, le tre lezioni di un genio italiano, di G. Tarantini

Caso Chievo Verona - “improcedibilità” nei confronti del club per il caso delle plusvalenze fittizie : la situazione : Chievo Verona, il processo per le plusvalenze fittizie si chiude in un nulla di fatto a causa dell’improcedibilità nei confronti del club: la palla passa alla Procura Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla ...

Delegazione italiana in Caucaso rivela i danni delle sanzioni contro la Russia - : "Le sanzioni hanno gravemente danneggiato la nostra economia, i dati che ho dicono che l'Italia perde 7 milioni di euro quotidianamente, abbiamo perso 10mila posti di lavoro da quando le sanzioni ...

caso Marra - settimana chiave in aula le ricostruzioni delle chat : Sarà una settimana complicata anche a palazzo di giustizia, per il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi entra nel vivo il processo che la vede sul banco degli imputati per falso ideologico in ...