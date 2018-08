Il brand dell' asino che vola

Banca IFIS lancia rendimax assicurazioni : l'e-commerce multibrand della protezione : Nasce rendimax assicurazioni , l'e-commerce multibrand pensato per chiunque ricerchi protezione e voglia sottoscrivere una polizza in autonomia, senza sportelli, agenti o intermediari, lanciato da ...

Il modello no brand di Samsung Galaxy S8 Plus con l’aggiornamento G955FXXU2CRF7 : Arriva per il Samsung Galaxy S8 Plus l'aggiornamento G955FXXU2CRF7 destinato ai no brand Italia, e comprensivo della patch di sicurezza di giugno. Con CSC G955FOXM2CRF7 e CHANGELIST 13760092, il pacchetto ha abbandonato gli uffici del brand asiatico il 14 del mese scorso, e può essere scaricato via OTA a bordo dell'esemplare in questione anche subito, nel caso in cui lo desideraste. Facciamo presente che trattasi della release veicolante la ...

branduardi a RisorgiMarche - l'incanto della musica e la magia della natura : Dopo un 2017 di sold out in Italia e all'estero, e un 2018 altrettanto ricco di soddisfazioni, Angelo Branduardi ha accettato con l'invito di Neri Marcorè a dare il suo contributo a RisorgiMarche e a ...

branduardi a RisorgiMarche - l'incanto della musica e la magia della natura : Dopo un 2017 di sold out in Italia e all'estero, e un 2018 altrettanto ricco di soddisfazioni, Angelo Branduardi ha accettato con l'invito di Neri Marcorè a dare il suo contributo a RisorgiMarche e a ...

Google - rebrand della lineup advertising : AdWords diventa Google Ads : Google ha deciso di operare un rebrand della sua intera lineup di prodotti dedicati all'advertising: Google Ads prende il posto di AdWords. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dedicata, nella quale è stato spiegato dai dirigenti come una simile operazione sia legata principalmente ad esigenze di semplificazione. L'articolo Google, rebrand della lineup advertising: AdWords diventa Google Ads proviene da ...

Mengniu - Hisense - Wanda e non solo. Tutti i brand della Cina che hanno invaso i mondiali di calcio in Russia : «Per i fan del calcio i legami tra la Coppa del mondo e la Fifa non rappresentano affatto una preoccupazione», ha detto a Le Monde Chiang Jeongwen, professore di marketing alla China Europe ...

Morte in diretta. Così il buco nero ha mandato in brandelli una stella : E' stata questa la fine di un a stellina a 150 milioni di anni luce da noi, osservata da un team internazionale con un rete di radiotelescopi sparsi in tutto il mondo. Nel corso di una campagna di ...