Il brand degli asini che volano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Niente è naturale nella comunicazione e questo non è un male se non si vuole fare della spontaneità un valore. Gli strumenti che almeno negli ultimi 10 anni sono nella disponibilità di imprese e pubblicitari possono fare paura per la capacità di mappare il nostro cervello, di affettarlo come un prosciutto.Quando, qualche anno fa cominciammo ad utilizzare le scansioni delle reazioni neurali alle emozioni visive per applicarle alla comunicazione pubblicitaria raccolsi due reazioni, la prima di chi mi guardava come una specie di dottor "stranamore" e la seconda, più diffusa, che fossi una scemo che buttava via i suoi soldi e quelli dei suoi clienti. In realtà superato il provincialismo in Italia con una certa inconsapevolezza testammo tra i primi le tecniche che hanno dato risultati leggendari (che non voglio però commentare ora).Oggi ...