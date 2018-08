Ikea assumerà 1000 lavoratori a Perugia

Blastingnews

(Di venerdì 10 agosto 2018) La famosa multinazionale svedese, fondata dall’imprenditore Ingvar Kamprad scomparso di recente, operante nel settore dell'arredamento a basso costo avvierà a breve una campagna di reclutamento aper ben. Leader mondiale nel campo dell'arredamento e in attività dal lontano 1943, l'azienda, come detto, a breve realizzerà una campagna di assunzioni molto ampia.è specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. In questo periodo la multinazionale possiede 389 punti vendita dislocati in tutto il mondo con circa 183.000, mentre la sua sede legale si trova in Olanda. Il reclutamento In Italiaaprirà un nuovo punto vendita nella città dicon l'assunzione di circa. La notizia è stata resa nota dal comune e il progetto prevede chesorgerà nell'area dell'attuale centro ...