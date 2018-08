I segreti di bellezza di Jennifer Lopez

dilei

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sono passati 16 anni da quandocantava I’m still Jenny from the block, ricordando al mondo che nonostante il successo era ancora la stessa ragazza cresciuta nel Brox, e per la cantante, ora 49 anni, non sembra passato un giorno. Tre ex mariti, due figli e una carriera da invidiare, con un patrimonio di oltre 400 milioni, 80 milioni di dischi, 10 album all’attivo e oltre 30 pellicole, è una delle celebrità più influenti del mondo,è sempre in forma e piena di energie, e più passano gli anni, più acquista sex appeal. Ma anche se è sicuramente dotata di un DNA da invidiare,, non dorme certo sugli allori e si da da fare per essere sempre in forma e bellissima. Ecco tutti idi J.Lo da copiare! Famosa per il suo lato B, tanto da averlo assicurato per 27 milioni di dollari, J.Lo è sempre in movimento: la cantate si allena almeno 5 volte alla ...