I rischi delle fake news ma è la scienza che conta

Tasse più alte per tutti? rischio stangata dal taglio delle agevolazioni fiscali : Quali sono le deduzioni e le detrazioni a Rischio? Una domanda che tormenta gli italiani dopo l'annuncio del piano del...

L'ansia delle mamme dei bimbi "a rischio" : "Cosa succederà adesso ai nostri figli?" : Il torrido agosto mette i brividi a migliaia di mamme e papà di bambini immunodepressi. Tra una manciata di settimane riaprono scuole e asili e molti bambini senza vaccinazione potranno liberamente ...

Clamoroso Serie A - il campionato può essere ‘falsato’ : in arrivo penalizzazione shock e rischio rinvio delle prime due giornate [DETTAGLI] : Dopo il terremoto delle ultime settimane la situazione sembrava molto più tranquilla per quanto riguarda il campionato di Serie A ma adesso si rischia un nuovo Clamoroso ribaltone. Ricordiamo che il Parma è stato già punito con 5 punti di penalizzazione per il prossimo campionato per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘leggero’ nell’ultima ...

Save the Children - 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo blocco delle forniture di combustibile al varco di Karem Shalom : Gaza Il blocco delle forniture di combustibile per Gaza scattato da ieri presso il principale varco israeliano di Kerem Shalom, secondo blocco in meno di un mese, mette a gravissimo rischio il ...

rischio eruzione su isola delle Vanuatu : 10.000 evacuati : A causa del Rischio eruzione di un vulcano su una delle isole Vanuatu sono diecimila gli abitanti evacuati ad Ambae: il Governo ha ordinato l’evacuazione immediata e obbligatoria di tutta la popolazione verso l’isola vicina di Maewo. L’arcipelago è composto da 14 isole principali (con superficie sopra i 100 Km) ed altri isolotti minori. L’origine è vulcanica e sul territorio sono presenti diversi vulcani ...

Atletica – Daisy Osakue rischia di saltare gli Europei a causa delle cure di cortisone : la spiegazione di Malagò : La cura al cortisone mette seriamente a rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Atletica: le dosi superano il limite permesso dal regolamento Terribile disavventura per Daisy Osakue: l’atleta italiana di origini nigeriane è stata vittima di un’aggressione, qualche giorno fa a Torino. Dei ragazzi le hanno lanciato addosso uova da un’auto, compromettendo la sua partecipazione agli imminenti ...

Ciclismo - parla il medico che ha operato Vincenzo Nibali : “ha rischiato la paralisi delle gambe” : Il professor Broggi ha operato nella giornata di ieri Vincenzo Nibali, svelando come lo Squalo ha rischiato la paralisi alle gambe Intervento perfettamente riuscito per Vincenzo Nibali, operato ieri alla Clinica La Madonnina di Milano per ridurre la frattura composta della decima vertebra toracica. Un lungo riposo dopo un’ora di operazione, svolta dal professor Giovanni Broggi, un luminare nel campo della neurochirurgia, che ha ...

Musei - il ministro Bonisoli : “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. rischiamo di svalutare i nostri siti” : “Lascerò maggiore libertà ai direttori: se un direttore vuole la domenica gratuita non c’è nulla di male. È l’obbligo che non va bene. Quando sono costretto dal Ministero ad aprire gratis la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri non va bene. Non avete idea dei commenti che sento a livello internazionale quando questi arrivano ed entrano gratis. Rischiamo anche di svalutare il valore dei nostri siti. Portare ...

Zanzara tigre - 70 province italiane invase : il gravissimo virus che trasmette - la mappa delle zone a rischio : Sono difficili da stanare. Si riproducono nelle piccole pozze di acqua, nei vasi lasciati al sole sui balconi, in qualsiasi fessura umida. Si nascondono bene col loro corpicino grande solo pochi millimetri, dai cinque ai poco più di dieci. La Zanzara tigre, con le zampe e l' addome attraversati da v

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Cambia l’Ecobonus : si rischia il taglio delle detrazioni : Con un decreto – se reso ufficiale – si dà il via al nuovo Ecobonus. Ventotto nuovi tetti di spesa calcolati per unità di prodotto acquistata: tra i 350 e i 450 euro al metro quadrato per un infisso, 180 euro al metro quadrato per una schermatura solare, per le caldaie a condensazione tra i 200 e i 250 euro al kw. È così che vene rivisto lo schema delle spese massime ammissibili in detrazione con l’Ecobonus. La quota eccedente non ...

La mappa delle inondazioni - i comuni a rischio : entro il 2100 l’Italia potrebbe perdere oltre 5mila km di pianura : entro il 2100 a causa dell’innalzamento del livello del mare l’Italia potrebbe perdere 5.500 km quadrati di pianura costiera. Nelle aree più vicine al mare oggi vive la metà della popolazione italiana, che i cambiamenti climatici insieme all’assenza di politiche efficaci a livello globale espongono a pericoli significativi. La mappa delle aree a rischio inondazione, elaborata dai ricercatori dell’Enea, contiene aree in ...

Serie A e Serie B - la lista delle squadre escluse o a rischio : Quali campionati il prossimo anno? Anche i massimi tornei sono da definire. Rischiano di non poter disputare la Serie A il Parma Fc e il Chievo, squadre implicate in un processo sportivo per il quale si attende la sentenza: la Procura federale ha richiesto, a carico del Parma, due punti di penalizzazione nell’ultima Serie B (che comporterebbe la mancata promozione diretta in Serie A) o 6 nella prossima Serie A; e una pesante sanzione anche ...

Chef Circiello : "Parmigiano e pizza rischiano la fine delle sigarette" : "Il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la pizza, il vino e l'olio extra vergine d'oliva: tutti rischiano di fare la fine delle sigarette, tassati e con immagini sulle confezioni per ...