I nostri azzurri agli europei di atletica a Berlino

(Di venerdì 10 agosto 2018) Quanta bellezza e quanto talento in queste atlete e in questi atleti, nelle nostre ragazze e neiragazzi che vestono l'azzurrodicon il sorriso, italiani nel modo di essere e di pensare, figli della nostra terra, delle nostre abitudini, delle nostre contraddizioni.Si allenano, corrono, saltano, vincono stanno arricchendo il nostro medere. L'leggera sta ritornando, grazie anche a loro, a essere pratica sportiva di vittoria e non di rimpianto. Hanno la pelle nera, però; per questo, nell'assurdità di questi tempi, non piacciono a molti, a troppi. Il veleno del razzismo, che non dovrebbe appartenere per storia cultura e memoria al nostro Paese, ha creato, e continua a creare, pozzi di rancore e di rabbia. Ma loro sono l'esempio, tra i più chiari, della forza dell'accoglienza e dell'amore. Perché esiste anche ...