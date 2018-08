«I giovani italiani a Roma per dirci cosa vogliono dalla Chiesa»

Daisy Osakue parteciperà agli Europei - gli aggressori sono tre giovani italiani : uno è figlio di un consigliere del Pd : Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

Pistoia - Don Biancalani accusa : "Due giovani italiani hanno sparato contro un immigrato" : "Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest"ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro". A denunciare anche via Facebook ...

Daisy Osakue - gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consigliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...

Atletica - arrestati gli aggressori di Daisy Osakue : tre giovani italiani - motivo goliardico : Sono stati identificati e arrestati gli aggressori di Daisy Osakue. La 22enne era stata colpita al volto da un uovo e il suo occhio sinistro ne ha risentito pesantemente, domani si deciderà se potrà partecipare agli Europei 2018 di Atletica leggera. Nel frattempo i carabinieri hanno fermato tre giovani italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso, tutti residenti nella zona di Moncalieri. Dopo una complessa attività di indagine, i ...

Ciclismo su pista - conclusi dopo grandi emozioni i campionati italiani giovanili : Alla conclusione dei campionati italiani giovanili l’assessore Ferraris ha riferito: “grandi emozioni nel vedere tanti giovani contendersi la maglia tricolore” Si sono conclusi oggi i campionati italiani giovanili di Ciclismo su pista, che dal 30 luglio hanno portato oltre duecento atleti da tredici regioni a sfidarsi sulla pista del Velodromo Francone di San Francesco al Campo. Risultato positivo per il Piemonte, che ha chiuso con ben 8 ...

Fondazione Italiana Linfomi : un sostegno ai giovani ricercatori italiani in memoria di Ercole Brusamolino : Sono aperti da alcuni giorni i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione dei due premi annuali del valore complessivo di 10.000 euro, destinati a giovani ricercatori sotto i 40 anni, indetto in memoria del Dott. Ercole Brusamolino. Un bando giunto quest’anno alla quinta edizione. I due premi (del valore di 5.000 euro ciascuno) sono messi a disposizione da Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e Fondazione Malattie del Sangue Onlus ...

Al via i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista : la cerimonia d’apertura : Fino al 2 agosto al Velodromo P. Francone terranno banco i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista: oggi la cerimonia d’apertura Sono partiti questa mattina i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, che fino al 2 agosto porteranno oltre trecento atleti da tutta Italia al Velodromo P. Francone. Un evento di assoluto rilievo nel panorama nazionale, a cui in serata è stato dato il via ufficiale con la cerimonia di ...

Da Ue 603 mln a 403 giovani - italiani secondi : 'Oltre a sostenere i ricercatori europei nella fase iniziale spiega Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, Scienza e Innovazione gli Erc Starting grant aiutano anche ad arricchire il ...