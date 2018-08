I Giochi Estivi di Overwatch al via insieme a tante nuove skin tutte da scoprire

Overwatch : Blizzard celebra i Giochi Estivi con l'arrivo di due nuove skin per Roadhog e Ana : Blizzard ha già comunicato qualche giorno fa l'arrivo dei Giochi Estivi per il suo hero shooter Overwatch, l'evento stagionale che, come nelle precedenti edizioni, introduce nuove modalità e nuove skin per i personaggi.Ebbene, come segnalano i colleghi di VG247, la compagnia, tramite Twitter, ha annunciato due nuove skin per Roadhog e Ana:I Giochi Estivi 2018 avranno inizio domani, 9 agosto, e porteranno nuovi costumi, emote, pose di vittoria, ...

Ecco tre nuove skin pensate per i Giochi Estivi di Overwatch : D.Va - Reinhardt e Winston in tutto il loro splendore : Il 9 agosto è ancora una volta tempo di Giochi Estivi per tutti i possessori di Overwatch. Questo si traduce nel possibile arrivo di una nuova mappa, di una nuova modalità o quanto meno nel ritorno di Lucio Ball. Le novità, tuttavia, non finiscono di certo qui dato che l'evento coincide anche con il debutto di nuove interessantissime skin.In questo caso vi presentiamo in particolare tre nuove skin rivelate attraverso il profilo Twitter ufficiale ...

Overwatch : i Giochi Estivi cominceranno la prossima settimana : È con un post apparso oggi sul profilo Twitter ufficiale di Overwatch che Blizzard ha voluto annunciare il ritorno dei Giochi Estivi, evento stagionale che nelle precedenti edizioni introduceva nuove modalità e nuove skin per i personaggi dell'apprezzato hero shooter.Come sottolinea Destructoid, il post non include alcuna informazione riguardo all'evento ma annuncia che questo verrà lanciato la prossima settimana. Possiamo immaginare che la ...

Prezzo al ribasso nei saldi estivi PlayStation Store : sconti fino al 60% su Giochi e DLC : Il PlayStation Blog segnala gli ottimi saldi estivi cominciati sul PlayStation Store per tutte le piattaforme Sony, cioè PS4, PS VR, PS3 e PS Vita. Prezzo al ribasso con sconti fino al 60% su una valanga di giochi e DLC, anche tripla A come Assassin’s Creed Origins e GTA 5. Da segnalare assolutamente The Witcher 3 GOTY a 19,99 euro, imperdibile se non l'avete giocato. Presenti in offerta sul PlayStation Store avventure ed esperienze per tutti ...

PlayStation Store : partono i Saldi Estivi con sconti fino al 60% su tantissimi Giochi e DLC : PlayStation Blog segnala l'arrivo dei Saldi Estivi su PlayStation Store! Da ora è possibile acquistare centinaia di giochi e DLC per PS4, PS VR, PS3 e PS Vita a prezzo scontato.Nelle offerte sono presenti titoli per tutti i gusti, come Horizon Zero Dawn Complete Edition (29.99 Euro), The Crew 2 (49.99 Euro), Dark Souls: Remastered (26,99 Euro), Assassin's Creed Origins (34.99 Euro), Gran Turismo Sport (19.99 Euro), Wolfenstein II: The New ...

I saldi estivi sui Giochi NVIDIA SHIELD scadono domani - ecco gli sconti fino al 60% : Diversi giochi per NVIDIA SHIELD sono in promozione fino a domani, 6 luglio, con i saldi estivi: ecco i titoli in sconto fino al 60% sul Google Play Store. L'articolo I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani, ecco gli sconti fino al 60% proviene da TuttoAndroid.

Steam - saldi estivi iniziati/ Le migliori offerte per i videoGiochi PC - sconti fino al 90% : Steam, saldi estivi iniziati: le migliori offerte per i videogiochi PC, sconti fino al 90%. Sarà possibile acquistare in forte sconto giochi vecchi ma anche pezzi più recenti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi : "Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le ...

