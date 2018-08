I due vicepremier dimenticano il lato buono di noi parassiti d' oro

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Egregio direttore, Ho lavorato per 38 anni presso un grande Istituto di credito, dove ho raggiunto il grado di direttore centrale e responsabile di 22 sedi operative, nelle quali operavano complessivamente 2.718 dipendenti. Anch'io quindi appartengo alla categoria dei "pensionati" che la "strana coppia" Salvini Di Maio non vede l'ora di eliminare. Dico "strana", ma dovrei usare parole e aggettivi ben più pesanti. Infatti, ad esempio, la coppia può apparire "strana" quando uno dei due, nel caso specifico Salvini, portando avanti il Decreto Dignità non pensi a quanti voti gli verranno a mancare da parte degli imprenditori di casa sua.Invece, quando si tratta di pensionati (qualunque sia il metallo che viene alla mente di chi oggi si diverte a pesare sulla bilancia dell'arroganza l'assegno mensile che costoro percepiscono), penso che non si possa parlare di "stranezza". I ...