Hunt | Showdown di Crytek è giocabile gratuitamente per tutto il weekend

E3 2018 : un nuovo mostro e nuove armi stanno per arrivare in Hunt : Showdown di Crytek : Anche se Hunt: Showdown è ancora in Steam Early Access per PC ed è afflitto da alcuni problemi da risolvere, Crytek continua ad aggiungere molti nuovi contenuti e aggiornamenti. Come riporta Gamingbolt, al PC Gaming Show 2018, l'ultimo update è stato rivelato con un nuovo trailer. L'aggiornamento svela un nuovo mostro chiamato The Water Devil che combatte usando i suoi tentacoli.Tra le nuove armi ci sono la balestra vintage, i coltelli da lancio ...