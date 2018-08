motorinolimits

: Horner chiude la porta ad Alonso? E lui ci ride su! - BarbaraPremoli : Horner chiude la porta ad Alonso? E lui ci ride su! - MotoriNoLimits : Horner chiude la porta ad Alonso? E lui ci ride su! - Mafia_Capitale : Formula 1: Red Bull chiude le porte ad Alonso. Horner: “Crea caos” -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dopo le dichiarazioni del team principal Christiansulle porte chiuse a Fernandoin Red Bull, è arrivata la risposta del campione spagnolo, in un tweet carico di emoticons. Ci è andato giù pesantea ‘Beyond the Grid‘, il podcast ufficiale della F1: “Ho un grande rispetto per Fernando, è un grande pilota, … L'articololaad? E lui cisu! MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.