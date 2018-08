Honorbuy sconta i migliori Xiaomi e noi ci mettiamo 5€!

chimerarevo

(Di venerdì 10 agosto 2018), uno degli store più famosi per comprare smartphonein Italia con garanzia e spedizione veloce (da magazzini in Italia appunto), ha indetto una promozione imperdibile in occasione delle vacanze estive chiamata “Follie Estive” che durerà per tutta la settimana di ferragosto, fino a 19 Agosto 2018. La promozione prevede degli sconti molto al dir poco “interessanti” su tutti gli ultimi dispositivi del brand cinese che, a questi prezzi, sono dei best buy assoluti! Se poi a questo aggiungete che con il nostro codice sconto potrete risparmiare altri 5 euro, beh allora non c’è bisogno di aggiungere altro! Follie Estive –Nella promo “Follie Estive” ci sono tantissimi dispositivi, che vi abbiamo elencato nella tabella qui in basso. oltre agli smartphone troverete anche tanti accessori e gadget oppure la famosissima ...