Honor 7X si aggiorna con le patch della sicurezza di giugno 2018

Istruzioni per provare su Honor 8 l’aggiornamento Oreo già oggi 2 agosto : Da alcuni giorni stiamo seguendo attentamente la vicenda riguardante Honor 8, considerando il fatto che tutti stanno aspettando il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo qui in Italia. Come riportato nella giornata di ieri, effettivamente sembra esserci un pizzico di delusione tra il pubblico, in quanto molti si aspettavano di poter procedere all'installazione già martedì 31 luglio come la divisione italiana aveva lasciato intendere durante ...

Chiarimenti su Honor 8 e la distribuzione dell’aggiornamento Oreo : situazione oggi 1 agosto : Occorrono alcune informazioni extra per quanto riguarda la questione la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Honor 8. Nella giornata di ieri, oltre a darvi qualche consiglio per prepararsi al meglio al download, ho condiviso con voi quanto era stato preannunciato dall'operatore, con diffusione effettiva del pacchetto software che doveva scattare effettivamente il 31 luglio. Ecco perché in tanti hanno dato per scontato di ricevere ...

Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : ecco le novità e come installarlo : come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, Honor 8 sta ricevendo Android 8.0 Oreo. La data fissata dall'azienda per il rilascio dell'aggiornamento è il 31 luglio e la promessa è stata mantenuta. L'articolo Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo: ecco le novità e come installarlo proviene da TuttoAndroid.

Dal 31 luglio la svolta per Honor 8 con aggiornamento Oreo : primi segnali e come prepararsi : Siamo arrivati al grande giorno, quello più atteso di tutti, per quanto riguarda coloro che sono in possesso di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie in merito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, è in programma il 31 luglio l'avvio della distribuzione del pacchetto software per uno smartphone che in questi mesi è stato "vittima" di numerosissime ...

EIS e non solo nell’aggiornamento Honor View 10 all’ultimo 8.0.0.161 : tutte le novità : È destinato ad un importante miglioramento l'apprezzato Honor View 10, grazie all'aggiornamento 8.0.0.161, che ha iniziato la propria distribuzione presso il territorio indiano, portando con sé una serie di novità che gli utenti attendevano da tempo. Tra queste il tanto acclamato EIS, lo stabilizzatore elettronico di immagine che fin qui era mancato al dispositivo, che ricordiamo essere sprovvisto anche di OIS (stabilizzatore ottico di ...

Anomalo rilascio per Honor 8 : notizie preliminari sull’aggiornamento B528 : Stiamo entrando in una fase caldissima per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, soprattutto considerando quanto abbiamo condiviso con voi di recente sulle nostre pagine. Come ormai tutti sanno, infatti, a partire dal 31 luglio sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche qui in Italia, come è stato anticipato dalla divisione del nostro Paese per coloro che da tempo vogliono ...

Honor View 10 - l’ultimo aggiornamento non è solo patch : arriva la stabilizzazione elettronica e altro : Il gruppo Huawei annuncia il rilascio di un aggiornamento software per Honor View 10, la cui EMUI raggiunge così la versione 8.0.0.161 L'articolo Honor View 10, l’ultimo aggiornamento non è solo patch: arriva la stabilizzazione elettronica e altro proviene da TuttoAndroid.

A luglio Honor 8 Pro con l’aggiornamento B367 : le modifiche introdotte : Riprende la propria marcia di aggiornamento il buon vecchio Honor 8 Pro, che in Europa ha iniziato a ricevere il pacchetto B367, concepito per ottimizzare alcuni elementi testuali dell'interfaccia utente, oltre che per aggiungere la funzione di registrazione dello schermo e per l'integrazione della patch di sicurezza di luglio, in grado di incrementare notevolmente il grado di protezione del dispositivo. Il firmware risulta basato su Android 8.0 ...

Attualissimo Honor 9 con aggiornamento B369 : ultima patch e due miglioramenti in azione : Saranno ben felici i possessori di un Honor 9 visto che l'aggiornamento del loro device continua con il pacchetto B369 il quale, oltre a migliorare il livello di sicurezza software sul dispositivo, introduce anche due ottimizzazioni molto importanti. Vediamo nello specifico quali. La prima cosa da dire è che l'aggiornamento dell'Honor 9 targato con build B369 è stato appena avvistato in Europa in prima distribuzione (come ci comunica il sito ...

Sorprende Honor 10 con aggiornamento 131? Ottimizzazioni e sicurezza : Continua senza sosta l'aggiornamento Honor 10 che comincia a ricevere il pacchetto 131 in Europa in questa giornata del 19 luglio. Il top di gamma, per il quale il supporto software si sta rivelando all'altezza se non migliore di quello pensato per altri top di gamma concorrenti, ha a disposizione un nuovo firmware con build COL-L29 8.1.0.131. Di che cosa si tratta e quali sono i cambiamenti messi in atto dagli sviluppatori? Come sottolinea ...

Ufficiale per Honor 8 la data di uscita dell’aggiornamento Oreo in Italia : Dai rumors, seppur avanzatissimi, alle comunicazioni ufficiali per Honor 8. A partire da oggi 16 luglio possiamo mettere da parte una volta per tutte ogni dubbio riguardante l'effettiva compatibilità tra l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e lo smartphone lanciato sul mercato circa due anni fa, a conferma di quanto vi avevo riportato lo scorso fine settimana. Nel pomeriggio, infatti, la divisione Italiana del produttore ha avviato ...

Vicinissimo il rilascio dell’aggiornamento Oreo per Honor 8 : ora abbiamo anche le date : Sta per chiudersi una settimana che ci ha presentato più novità del previsto per quanto riguarda il cosiddetto Honor 8. Lo smartphone lanciato sul mercato circa due anni fa, infatti, ha dapprima registrato il rilascio dell'aggiornamento B406, come vi abbiamo riportato di recente con il nostro approfondimento, per poi incassare news molto interessanti a proposito di Android Oreo. Stavolta, infatti, potremmo essere giunti finalmente ad una svolta ...

Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su Honor 10 : Honor è alla ricerca di beta tester per il prossimo aggiornamento della EMUI per Honor 10, con il quale anche l'ultimo flagship del brand riceverà finalmente la GPU Turbo, l'innovativa tecnologia di Huawei pensata per migliorare le performance grafiche dei dispositivi, con vantaggi per gli amanti dei giochi, ma anche nell'esperienza d'uso di tutti i giorni. L'articolo Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su ...

Finalmente in Italia l’aggiornamento B406 per Honor 8 : tutte le novità incluse : Torna attualissimo qui in Italia uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, smartphone in bilico tra l'aggiornamento Android Oreo e l'interfaccia EMUI 8.0. Probabile l'arrivo di parte delle funzioni che caratterizzano il secondo pacchetto software, mentre oggi 10 luglio possiamo concentrarci più nel dettaglio su una patch interlocutoria. Sto parlando del firmware B406, che potrebbe rivelarsi più utile del previsto per chi intende fare questo ...