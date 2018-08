huffingtonpost

: 'Ho trascorso 3 giorni in carcere a Dubai, con mia figlia di 4 anni, per un bicchiere di vino' - HuffPostItalia : 'Ho trascorso 3 giorni in carcere a Dubai, con mia figlia di 4 anni, per un bicchiere di vino' - ES1670 : RT @HuffPostItalia: 'Ho trascorso 3 giorni in carcere a Dubai, con mia figlia di 4 anni, per un bicchiere di vino' - forzasei : RT @HuffPostItalia: 'Ho trascorso 3 giorni in carcere a Dubai, con mia figlia di 4 anni, per un bicchiere di vino' -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Hatrein una prigione di, insieme alladi quattro. La causa? Aveva bevuto un bicchiere di vino durante un volo partito da Londra. Ellie Holman, 44, ha raccontato al Daily Mail il suo calvario, cominciato dopo esser stata arrestata e interrogata all'aeroporto internazionale di.Lei è una dentista inglese e sostiene di essere stata trattenuta insieme allaBibi in una cella "sporca, bollente e maleodorante", senza aver la possibilità di chiamare il marito Gary."La mia bambina è stata costretta a utilizzare il pavimento della cella come bagno, non l'ho mai sentita piangere così forte come lì dentro", ha raccontato al Mail, "Il mio passaporto rimane confiscato fino alla risoluzione del caso, richiederà almeno un anno. Finora ho speso 30mila sterline tra spese legali e assenza dal lavoro. Ho perso ...