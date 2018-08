Hit parade | in vetta Travis Scott

tuttosport

: Hit parade summer tour...un emozione tutta da vivere! Il 14 agosto vi aspettiamo in Via Santa Maria Pianillo ad Age… - ParadeTour : Hit parade summer tour...un emozione tutta da vivere! Il 14 agosto vi aspettiamo in Via Santa Maria Pianillo ad Age… - IsabellaDiManno : @Ale_Mussolini_ @espressonline @repubblica @nonleggerlo @FabrizioRoncone @MarcoDamilan Alla hit parade dell’… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ANSA, - ROMA, 10 AGO - Anticipato dal video Stop Trying To Be Good, in cui appare anche la fidanzata Kylie Jenner, il nuovo album di, Astroworld, debutta inalla classifica Fimi-Gfk ...