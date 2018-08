Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? Avvistati a Milano | Parpiglia

Andrea Damante e Giulia De Lellis - baci e lite con Parpiglia/ Guendalina Canessa difende l'amica ma non il dj : Giulia De Lellis e Andrea Damante , scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma, è polemica con Gabriele Parpiglia che risponde sui social.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Pietro Aradori annuncia non sto più con Guendalina Canessa : Tra Guendalina Canessa e Pietro Aradori è finito l’amore Lo ha annunciato il cestista con un lungo post sui social. La coppia si era già detta addio nell’aprile dello scorso anno, poi la crisi è rientrata i due hanno continuato a frequentarsi. Ma qualcosa si è rotto di nuovo. E mentre lui ne parla, l’ex gieffina posta scatti in costume. A margine di uno scatto in cui il cestista della Virtus Bologna abbraccia Guendalina, Pietro ...