Gravidanza | i vaccini da fare prima e durante

Vaccini e Gravidanza - dal morbillo all’Hpv : il Vademecum del Ministero per la salute delle donne : Proteggere la donna e il nascituro da alcune specifiche malattie attraverso i giusti Vaccini. E’ l’obiettivo della circolare, datata ieri, ed emanata dal Ministero della salute per la promozione della salute femminile in età fertile, in previsione e durante la gravidanza. Nel ribadire l’importanza delle vaccinazioni come strumento di prevenzione da gravi patologie infettive in ogni fase della vita, si danno le indicazioni ...