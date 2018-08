Grande Fratello Vip 2018 Ecco il cast ufficiale!

Katia del Grande Fratello : pancino sospetto. Ascanio di nuovo papà? : Katia e Ascanio del Grande Fratello di nuovo genitori? Il pancino sospetto durante le vacanze in Salento Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più amate del Grande Fratello. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da lì non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2005 […] L'articolo Katia del Grande Fratello: pancino sospetto. Ascanio di nuovo papà? proviene da Gossip e Tv.

Giorgia Rossi - il sogno : «Vorrei un Grande Fratello tutto per me» : È lei che ha tolto ogni barriera alle donne nel mondo del calcio'. E di Diletta Leotta che cosa le piace? 'Quando la guardo mi colpiscono la serenità che emana e il senso di accoglienza nei confronti ...

Grande Fratello Vip 2018 : Miriana Trevisan non sarà nel cast : Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan non entrerà nella Casa più spiata d’Italia Miriana Trevisan non sarà nel cast del terza edizione del Grande Fratello Vip. Dunque, per ora la nota showgirl italiana non tornerà in televisione. È lei stessa a rivelarlo attraverso una Storia su Instagram. L‘ex valletta di Mike Bongiorno ha chiaramente smentito le […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018: Miriana Trevisan non sarà nel cast ...

Maurizio Costanzo contro Grande Fratello (orrendo) e Belen Rodriguez (Una quasi conduttrice) : Intervistato dal settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo torna a dire la sua sul Grande Fratello e su Belen Rodriguez.-- A maggio scorso l'anchorman aveva definito il reality show condotto da Barbara d'Urso (in quel momento in onda) "una finestra nella discarica". Adesso il giornalista rincara la dose e spiega: Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che ...

Grande Fratello Vip - da Francesco Monte a Le Donatella : svelati i primi nomi del cast : Nove sono i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 resi noti: parteciperanno tutti? La terza edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 24 settembre, inizia a definire il suo cast fatto di personaggi famosi. Tra questi sul numero del nuovo settimanale ‘Spy’ si annoverano: Francesco Monte, Barbara De Rossi, Ivan Cattaneo, Enrico Silvestrin, Le Donatella, Fabio Basile, Miriana Trevisan, Giulia Salemi e Sara Affi Fella. ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte e Antonella Elia - destino comune : il retroscena dietro il provino : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: da Alberico Lemme a Francesco Monte, i papabili concorrenti e un'indiscrezione sul provino di Antonella Elia...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello - ex concorrente in crisi : “Non arrivo a fine mese - al GF ho preso 1900 euro” : Rebecca De Pasquale, dopo aver dichiarato a Gay.it di esser rimasta senza soldi, è tornata fra le pagine di Nuovo TV per parlare del suo conto corrente, a quanto pare perennemente in rosso. L’ex gieffina, che prima di partecipare al reality faceva la colf e la dog sitter, è rimasta senza lavoro e per vivere si è trovata costretta a vendere dei suoi affetti personali nei mercatini online. Rebecca De Pasquale oggi vive con lo stipendio del ...

Grande Fratello Vip 3 : ecco gli 8 concorrenti confermati!!! Che ne pensate? : Manca poco più di un mese al Grande Fratello Vip 3 e il cast sta prendendo forma. Poche ore fa Tv Blog ha parlato della possibile presenza di Alberico Lemme e Ivan Cattaneo: Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip 2018 ci possa essere Ivan Cattaneo, che lo scorso anno declinò l’invito, insieme al celebre Alberico Lemme, che lo scorso anno non entrò nel cast del programma condotto da Ilary Blasi per una questione di impegni ...

Grande Fratello Vip 2018 / Fabrizio Corona nella Casa con Ivan Cattaneo nei panni di erede di Malgioglio? : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Zoe Cristofoli e Silvia provvedi concorrenti? Previste scintille tra l'ex e la nuova fidanzata di Fabrizio Corona...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Barbara De Rossi - Enrico Silvestrin e Miriana Trevisan tra i concorrenti : In autunno, avrò inizio la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show che tornerà in onda su Canale 5 e che vedrà nuovamente al timone Ilary Blasi.Le indiscrezioni e le conferme riguardanti i concorrenti continuano e, prima di passare ai nuovi nomi, facciamo un veloce riassunto di quelli già noti: come pubblicato in anteprima da TvBlog, Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago, poco "fortunato", de ...

Grande Fratello vip - su Spy Magazine rivelati i primi nomi del cast : Grande Fratello vip: rivelati i primi nomi dei concorrenti Sul nuovo numero di Spy Magazine, in edicola da domani 10 agosto, sono stati resi noti i primi nomi del cast del Grande Fratello Vip. Come ormai rivelato, il reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio lunedì 24 settembre su Canale 5. La rivista svela […] L'articolo Grande Fratello vip, su Spy Magazine rivelati i primi nomi del cast proviene da Gossip e Tv.